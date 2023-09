NASA's Curiosity Rover mus txog Precarious Destination ntawm Mars

By

NASA's Curiosity Mars rover tau ua tiav qhov chaw tseem ceeb ntawm lub Ntiaj Teb Liab hu ua Gediz Vallis Ridge. Lub roob no ntseeg tau tuav pov thawj ntawm Mars 'ntub yav dhau los thiab cov ntaub ntawv hais txog av qeeg thaum ub. Qhov tsim tau tsim los ntawm cov khib nyiab ntws nqa cov av nkos thiab pob zeb los ntawm ib sab ntawm lub roob, uas nws thiaj li nthuav tawm mus rau hauv ib qho chaw siab heev vim kev yaig los ntawm cua. Geologist William Dietrich tau hais tias kev pom cov xwm txheej no yuav ua tau zoo kawg thiab kev kawm lawv yuav pab cov kws tshawb fawb kom nkag siab zoo txog cov xwm txheej zoo sib xws hauv ntiaj teb.

Curiosity tau ntsib ntau qhov kev sib tw hauv kev mus txog Gediz Vallis Ridge. Nws muaj kev nyuaj rau kev nkag mus rau thaj av tom qab scaling ib pob zeb tsim hu ua Greenheugh Pediment, ua raws li los ntawm kev khiav mus rau hauv cov pob zeb-edged hu ua "gator-back" pob zeb. Nyuam qhuav pib lub xyoo no, nws kuj tau ntsib teeb meem hauv Marker Band Valley. Thaum kawg, tom qab peb xyoos, lub rover tau tswj kom muaj kev nyab xeeb nkag mus rau lub ridge.

Thaum nws nyob 11-hnub ntawm lub roob, Curiosity tau ntes 136 cov duab ntawm thaj chaw siv nws Mastcam. Cov duab no tau nthuav tawm cov pob zeb tsaus uas tshwm sim nyob rau lwm qhov ntawm lub roob thiab me me shards uas ntseeg tau tias tau los ntawm qhov siab dua ntawm Mount Sharp. Lub rover kuj tau muab cov kws tshawb fawb txog qhov ze ze ntawm qhov tshwm sim geological hu ua "debris flow fan," qhov twg cov khib nyiab nthuav tawm hauv lub kiv cua.

Tau ua tiav tshawb xyuas Gediz Vallis Ridge, Curiosity tam sim no tab tom mus rau txoj kev saum toj kawg nkaus los tshawb xyuas keeb kwm dej ntawm Mount Sharp. Lub hom phiaj no yog ib feem ntawm NASA lub Mars Science Laboratory lub hom phiaj, uas tau ua tiav txij li xyoo 2012, thiab tau coj Curiosity mus rau ntau qhov chaw txaus nyiam ntawm Mars.

Qhov chaw:

- NASA lees paub Curiosity Mars rover mus txog Gediz Vallis Ridge - NASA

- Pab Pawg Saib Xyuas Kev Txhim Kho ntawm Gale Crater's Ancient Ib puag ncig - NASA

- NASA's Curiosity rover: Lub tsheb ntse tshaj plaws ntawm Mars - CNET