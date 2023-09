NASA's Mars Helicopter teeb tsa Cov Ntaub Ntawv Qhov Siab Tshiab ntawm Lub Ntiaj Teb Liab

By

NASA's Mars nyoob hoom qav taub, Ingenuity, tau ua tiav cov ntaub ntawv dav hlau tshiab ntawm lub ntiaj teb liab. Thaum nws lub davhlau 59th, Ingenuity mus txog qhov siab ntawm 20 meters, tshaj nws cov ntaub ntawv dhau los los ntawm 6 meters.

Ingenuity qhov kev ua tiav zaum kawg tau tshaj tawm los ntawm NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL), uas yog saib xyuas lub luag haujlwm uas tseem koom nrog Perseverance rover. Lub davhlau tau tsom mus rau kev thawb Ingenuity kom ua tiav cov ntaub ntawv siab tshiab, raws li nws tsaws rov qab rau hauv tib qhov chaw los ntawm qhov chaw nws tau tawm.

Txij li thaum nws dav hlau dav hlau nyob rau lub Plaub Hlis 2021, Ingenuity tau ua tiav qhov tseem ceeb. Thaum lub sij hawm nws pib ya davhlau, nws hovered 3 meters saum toj no Martian nto rau 39.1 vib nas this, ua pov thawj tias nws muaj peev xwm ua tau powered davhlau txawm Mars 'nyias cua. Kev ya davhlau tom ntej tau pom Ingenuity nyob hauv huab cua ntev li 169.5 vib nas this, npog qhov deb mus txog 709 meters, thiab ncav cuag ceev txog li 15 mph (6.5 meters ib ob).

Ingenuity qhov kev ua tau zoo tshaj qhov kev cia siab, nrog rau lub nyoob hoom qav taub pab lub Perseverance rover los ntawm kev ntes lub dav hlau txhaj tshuaj rau txoj kev npaj hauv Jezero Crater. Tsis tas li ntawd, Ingenuity tau ua kom pom nws txoj kev ua haujlwm zoo los ntawm kev rov qab los ntawm ntau yam teeb meem kev lag luam raws li txoj kev.

NASA npaj yuav siv cov kev paub uas tau txais los ntawm Ingenuity los txhim kho cov qib siab dua ntawm lub nyoob hoom qav taub rau yav tom ntej Mars missions, thiab muaj peev xwm txawm ua haujlwm dhau lub ntiaj teb liab.

Qhov chaw:

- NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL)