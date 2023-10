- NASA tsim 3D-Printed Aluminium Rocket Cav Nozzles rau Dav Hlau Dav Hlau

By

NASA tseem tab tom nrhiav txoj hauv kev los txo qhov hnyav ntawm lub foob pob hluav taws kom ua kom qhov chaw mus ncig tau zoo dua thiab raug nqi. Ib cheeb tsam ntawm kev ua kom pom tseeb yog kev txhim kho cov khoom siv hnyav uas tuaj yeem tiv taus qhov huab cua ntawm qhov chaw. Tsis ntev los no, NASA tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv cheeb tsam no nrog kev txhim kho thiab kev sim ntawm 3D-luam tawm foob pob hluav taws cav nozzle ua los ntawm txhuas.

Aluminium yog ib qho khoom siv zoo tshaj plaws rau cov khoom sib sib zog nqus vim nws muaj qhov qis dua thiab siab zog-rau-hnyav piv ntau dua li cov hlau. Txawm li cas los xij, nws muaj kev txwv xws li kev ua siab ntev rau huab cua kub thiab nyiam tawg thaum vuam. Cov xwm txheej no tau ua rau nws tsis tsim nyog rau kev tsim cov khoom siv foob pob hluav taws xob, mus txog rau tam sim no.

NASA's Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE) project aims kom kov yeej cov kev txwv no los ntawm kev tsim ib hom weldable ntawm txhuas uas yog tshav kub-resistant txaus siv rau foob pob ua ntxaij xyaw. Cov kws tshaj lij los ntawm NASA's Marshall Space Flight Center koom tes nrog Elementum 3D los tsim ib qho tshiab aluminium variant hu ua A6061-RAM2 thiab cov hmoov tshwj xeeb siv rau hauv 3D luam ntawv txheej txheem.

Lub 3D-luam tawm RAMFIRE nozzles yog tsim los nrog cov channel sab hauv kom lub nozzle txias thiab tiv thaiv melting. Lawv kuj tau tsim los ua ib qho, txo qhov xav tau ntawm ntau daim ntawv cog lus thiab txo lub sijhawm tsim khoom. Kev lig kev cai tsim nozzles yuav xav tau txog li ib txhiab tus neeg koom nrog.

Lub RAMFIRE nozzles tau ua tiav kev sim nruj, suav nrog kev ntsuas kub kub nrog cov pa oxygen thiab kua hydrogen, thiab cov chav siab siab tshaj 825 phaus ib square inch (psi). Cov nozzles tiv taus cov xwm txheej huab cua no thiab ua tiav yuav luag 10 feeb ntawm lub sijhawm khiav, ua kom pom lawv lub peev xwm ua haujlwm hauv qhov nyuaj qhov chaw sib sib zog nqus.

Ntxiv nrog rau lub foob pob hluav taws lub cav nozzles, RAMFIRE txhuas cov khoom siv thiab cov txheej txheem tsim khoom ntxiv tau raug siv los tsim lwm cov khoom siv siab heev, suav nrog 36-inch inch aerospike nozzle thiab lub tshuab nqus tsev-jacketed tank rau kev siv cov kua dej cryogenic.

Qhov kev tawg no hauv 3D-luam tawm aluminium foob pob hluav taws lub cav nozzles muaj peev xwm los hloov pauv qhov chaw sib sib zog nqus ya davhlau, tso cai rau kev tsim cov khoom siv foob pob hluav taws uas muaj peev xwm tiv taus cov txheej txheem siab. Nws coj peb ib kauj ruam los ze zog mus rau lub hom phiaj xa tib neeg mus rau lub hli, Mars, thiab dhau mus.

Qhov chaw:

- NASA tsim 3D-Printed Aluminium Rocket Cav Nozzles rau Dav Hlau Dav Hlau