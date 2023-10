NASA ceeb toom txog qhov muaj feem cuam tshuam ntawm Coronal Mass Ejection hauv ntiaj teb

NASA tau tshaj tawm lus ceeb toom tias Coronal Mass Ejection (CME) tshwm sim los ntawm lub hnub ci tsis ntev los no tuaj yeem cuam tshuam rau lub ntiaj teb nyob rau hnub tom ntej. Sunspot AR3467 tau pom qhov sib nqus filament tawg thaum Lub Kaum Hli 16th, tso tawm lub zog tawg rau hauv qhov chaw. Thaum CME tsis nyob rau hauv kev sib tsoo ncaj qha nrog lub ntiaj teb, nws tseem yuav muaj kev cuam tshuam vim nws txoj hauv kev.

Sunspots yog ib ntus phenomena ntawm lub hnub lub photosphere, yam ntxwv ntawm txias txias thiab sib nqus kev ua si. Sib nqus filaments, uas yog cov cheeb tsam ntawm lub zog sib nqus sib nqus, txuas cov hnub ci no. Qhov tawg ntawm cov hlau nplaum sib nqus tau tshwm sim hauv CME, uas yog qhov tawg loj heev ntawm hnub ci cua thiab cov hlau nplaum sib nqus nce saum lub hnub ci corona lossis raug tso tawm rau hauv qhov chaw.

NASA tus qauv tshiab tshaj tawm qhia tias CME los ntawm lub hnub ci AR3467 qhov tawg tuaj yeem ua rau pom lub ntiaj teb thaum Lub Kaum Hli 19th, uas tuaj yeem ua rau me G1-chav kawm geomagnetic cua daj cua dub. G1-chav cua daj cua dub yog suav tias yog me me tab sis tseem tuaj yeem ua rau muaj kev cuam tshuam rau kev sib txuas lus satellite, kev hloov pauv me me hauv cov phiaj xwm hluav taws xob, thiab cov tsos ntawm auroras zoo nkauj ntawm qhov siab dua.

Thaum lub hom phiaj CME no tsis yog qhov ua rau muaj kev txhawj xeeb loj, NASA hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev saib xyuas lub hnub ci tsis tu ncua. Lawv tsis tu ncua saib xyuas lub hnub siv lub network ntawm lub hnub ci kev soj ntsuam, tshawb xyuas ntau yam tshwm sim los ntawm lub hnub sab nrauv rau nws qhov chaw turbulent. Lawv kuj delve rau hauv lub hnub sab hauv siv cov khoom siv hlau nplaum thiab helioseismic. Lub luag haujlwm xws li Solar Dynamics Observatory, Solar Terrestrial Relations Observatory, Interface Region Imaging Spectrograph, thiab lwm yam yog ib feem ntawm kev soj ntsuam hnub ci tsis tu ncua.

