NASA's Europa Clipper Space Probe: Caw Earthlings kom tso lawv lub cim rau hauv qhov chaw

NASA tab tom npaj los ua lub luag haujlwm tshwj xeeb rau Jupiter lub hli, Europa, nrog rau lawv qhov kev tshawb nrhiav qhov chaw Europa Clipper. Qhov kev mob siab rau lub hom phiaj no txhawm rau tshawb nrhiav thiab tshawb xyuas lub hli lub peev xwm nyob hauv lub neej. Zoo siab heev, NASA tab tom muab lub sijhawm rau cov tib neeg los ntawm thoob plaws lub ntiaj teb los koom nrog txoj kev taug keeb kwm no los ntawm kev muaj lawv cov npe kos rau hauv microchip uas yuav raug coj mus rau hauv lub dav hlau.

Thoob plaws hauv nws cov dab neeg keeb kwm, NASA tau nquag koom nrog pej xeem los ntawm kev caw kom xa lawv cov npe mus rau qhov chaw. Qhov kev lig kev cai no, tsom rau kev txhawb nqa pej xeem, tau txhawb nqa kev nkag siab zoo ntawm kev sib txuas ntawm Earthlings thiab kev xav ntawm lub ntiaj teb. Los ntawm kev sau npe rovers mus rau kev thauj cov ntawv kos npe, NASA tau txuas ntxiv nrhiav txoj hauv kev muaj tswv yim los koom nrog tib neeg hauv lawv cov quests saum ntuj ceeb tsheej.

Nyob rau hauv rooj plaub ntawm Europa Clipper, NASA caw cov tib neeg los ntxiv lawv cov npe rau lub microchip uas yuav nrog rau kev sojntsuam. Raws li lub dav hlau mus txog Europa, nws yuav delve rau hauv qhov tsis meej ntawm lub hli no, ua tib zoo tshawb nrhiav cov cim ntawm lub hiav txwv zais hauv qab nws qhov chaw. Tsis tas li ntawd, lub hom phiaj nrhiav kev txheeb xyuas qhov chaw tsaws muaj peev xwm rau lub hom phiaj tshawb nrhiav yav tom ntej.

Txog niaj hnub no, ntau dua 840,000 lub npe tau raug xa mus rau suav nrog Europa Clipper's microchip, ua pov thawj rau pej xeem tsis txaus siab rau kev tshawb nrhiav chaw. Ntxiv mus, lub dav hlau yuav nqa ib zaj paj huam hu ua "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" los ntawm US Poet Laureate Ada Limon, them tribute rau qhov enigmatic xwm ntawm peb lub hauv paus chiv keeb.

Kev tshaj tawm ntawm Europa Clipper yog teem rau lub Kaum Hli xyoo tom ntej, kos npe rau qhov pib ntawm nws txoj kev taug uas yuav coj nws dhau Mars thiab ntiaj teb ua ntej mus txog Jupiter. Qhov kev sojntsuam npaj yuav siv sijhawm ntau xyoo los saib Europa, tshawb nrhiav ob qho tib si nws lub Jupiter-ntsig thiab sab nraud. Thaum kawg, Europa Clipper lub hom phiaj yuav xaus nrog kev sib tsoo loj heev rau Ganymede, lwm qhov ntawm Jupiter lub hli.

Qhov kev sim siab no ua pov thawj rau NASA txoj kev mob siab rau kev txhawb nqa pej xeem kev koom tes thiab xav paub txog lub ntiaj teb. Los ntawm kev tso cai rau tib neeg tawm ntawm lawv lub cim rau ntawm Europa Clipper, NASA tab tom tig dab tsi yuav yog qhov chaw nyob ib leeg mus rau hauv lub nkoj cosmic sawv cev rau kev sib koom ua ke ntawm tib neeg kev tshawb nrhiav.

FAQ

1. Kuv tuaj yeem koom nrog hauv txoj haujlwm no li cas?

Txhawm rau koom, tsuas yog mus saib hauv europa.nasa.gov/message-in-a-bottle/sign-on/ thiab ntxiv koj lub npe mus rau lub dav hlau microchip ua ntej lub Kaum Ob Hlis 31st.

2. Puas muaj kev txwv rau cov npe uas tuaj yeem xa tuaj?

Tsis yog, tsis muaj kev txwv. NASA zoo siab tos txais ntau lub npe raws li tau muab tso rau hauv microchip.

3. Kuv puas yuav tau txais kev pom zoo tom qab xa kuv lub npe?

Thaum NASA tsis muab cov lus pom zoo rau tus kheej, so kom paub tseeb tias koj lub npe yuav raug suav nrog hauv microchip.

4. Thaum twg Europa Clipper xav tias yuav tuaj txog ntawm Europa?

Yog tias txhua yam ua tau zoo, lub dav hlau yuav nkag mus rau Jupiter lub orbit nyob rau hauv kwv yees li tsib xyoos txij li hnub tso tawm.

5. Yuav ua li cas rau Europa Clipper tom qab nws txoj haujlwm tiav?

Lub dav hlau tau npaj yuav poob rau hauv Ganymede, ib qho ntawm Jupiter lub hli.