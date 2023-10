Kev Tshawb Fawb Tshiab Tshawb Fawb Txog Kev Sib Txuas Ntawm Kev Pw Tsaug Zog thiab Kev rog

By

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm pab pawg kws tshawb fawb, qhov muaj peev xwm txuas ntawm kev pw tsaug zog thiab kev rog rog tau pom. Txoj kev tshawb no, uas tau txheeb xyuas cov qauv kev pw tsaug zog thiab lub cev qhov hnyav (BMI) ntawm ntau dua 1,000 tus neeg, pom tias cov neeg uas tau pw tsis tu ncua tsawg dua xya teev nyob rau ib hmo muaj kev pheej hmoo siab ntawm kev rog rog.

Kev rog rog tau ntev tau lees paub tias yog qhov teeb meem kev noj qab haus huv tseem ceeb rau pej xeem, nrog rau ntau yam kev pheej hmoo ntawm kev noj qab haus huv xws li kab mob plawv thiab ntshav qab zib. Txawm li cas los xij, kev sib raug zoo ntawm kev pw tsaug zog thiab kev rog tsis tau meej meej. Qhov kev tshawb fawb tshiab no ua rau pom kev sib txuas ntawm ob qho tib si.

Txoj kev tshawb no tau qhia tias cov tib neeg uas niaj hnub pw tsawg dua xya teev ib hmos muaj BMI siab dua piv rau cov uas tau pw xya mus rau cuaj teev ib hmos. Tsis tas li ntawd, kev tshawb fawb pom tau tias cov tib neeg no feem ntau yuav koom nrog kev noj zaub mov tsis zoo thiab noj cov calorie ntau ntau hauv ib hnub.

Txawm hais tias qhov tseeb mechanism txuas tsis tau pw tsaug zog rau kev rog rog tseem raug tshawb xyuas, cov kws tshawb fawb ntseeg tias nws yuav yog vim muaj kev cuam tshuam ntawm kev pw tsaug zog ntawm kev tswj hwm hormonal thiab kev noj qab haus huv. Cov kev tshawb fawb yav dhau los tau qhia tias kev pw tsaug zog tsis txaus tuaj yeem cuam tshuam qhov sib npaug ntawm cov tshuaj hormones uas tswj kev tshaib plab thiab satiety, ua rau muaj kev noj qab haus huv ntxiv thiab muaj peev xwm noj ntau dhau.

Qhov kev tshawb fawb tshiab no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev pw tsaug zog txaus hauv kev tuav lub cev hnyav thiab tiv thaiv kev rog. Nws qhia tias tsim kom muaj kev noj qab nyob zoo pw tsaug zog thiab ua ntej pw tsaug zog txaus yuav yog qhov tseem ceeb hauv kev tswj qhov hnyav.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias txoj kev tshawb no tsuas yog tsim kom muaj kev sib raug zoo ntawm kev pw tsaug zog thiab kev rog, thiab kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau los txiav txim siab qhov laj thawj thiab cov txheej txheem hauv qab. Txawm li cas los xij, nws muab cov kev nkag siab zoo rau qhov muaj feem cuam tshuam ntawm kev pw tsaug zog ntawm kev tswj qhov hnyav thiab kev noj qab haus huv tag nrho.

Hauv kev xaus, txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no qhia txog qhov muaj peev xwm txuas ntawm kev pw tsaug zog thiab rog. Cov tib neeg uas niaj hnub pw tsawg dua xya teev ib hmos yuav muaj kev pheej hmoo ntau dua los ntawm kev rog rog vim muaj yam xws li cuam tshuam cov tshuaj hormonal thiab nce qab los noj mov. Kev tshawb fawb ntxiv yog tsim nyog los tshawb nrhiav qhov laj thawj ntawm qhov kev sib raug zoo no thiab txheeb xyuas cov txheej txheem tshwj xeeb. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev ua ntej pw tsaug zog txaus rau kev tuav lub cev hnyav thiab kev noj qab haus huv tag nrho.

Qhov chaw:

- Matthew Phelan, Dailymail.Com, "Kev Tshawb Fawb Tshiab Tshawb Fawb Txog Kev Sib Txuas Ntawm Kev Pw Tsaug Zog thiab Kev rog"