CatSat: Revolutionizing Space-Based Sensing and Communications

By

Peb caug xyoo dhau los, kev hu xov tooj tsis txaus ntseeg thaum ua cov ncuav qab zib chocolate ua rau lub tswv yim uas yuav hloov pauv qhov chaw nyob ntawm qhov chaw paub thiab kev sib txuas lus. Christopher Walker, tus kws tshaj lij tub ntxhais hluas thaum lub sijhawm, nrhiav pom lub peev xwm ntawm lub hnab yas qhwv rau nws lub lauj kaub paj npleg thaum nws nthuav qhov kev xav ntawm lub teeb pom kev zoo. Lub tswv yim no nws thiaj li coj mus rau txoj kev loj hlob ntawm Loj Balloon Reflector (LBR), ib qho khoom siv inflatable uas tsim cov kev sau dav dav nrog ib feem ntawm qhov hnyav ntawm ib txwm siv cov kav hlau txais xov.

Ua tsaug rau kev pab nyiaj los ntawm NASA's Innovative Advanced Concepts (NIAC), Walker lub zeem muag tau dhau los ua qhov tseeb. Lub LBR hloov ib feem ntawm ib qho inflated sphere mus rau hauv lub kav hlau txais xov parabolic los ntawm aluminizing ib seem ntawm sab hauv. Nrog rau 33-foot-inch (10 meters) tus qauv tsim los ntawm NIAC thiab US Naval Research Laboratory, Walker tau qhia txog lub peev xwm ntawm LBR, uas dhau qhov aperture loj ntawm NASA's James Webb Space Telescope.

Tus tsim LBR daws cov teeb meem uas tau ntsib los ntawm cov kav hlau txais xov reflector ib txwm muaj. Nws inflates zoo li ib tug beachball, muab ib tug ruaj khov parabolic-phaj zoo yam tsis tas yuav tsum tau rau loj thiab complex deployable hardware. Tsis tas li ntawd, nws tuaj yeem quav rau hauv lub ntim ntim, ua kom yooj yim rau kev tso tawm thiab xa mus rau hauv qhov chaw.

Ib qho ntawm cov kev siv tseem ceeb ntawm cov thev naus laus zis no yog hauv kev sib txuas lus siab. CatSat, 6-unit CubeSat tsim los ntawm Freefall Aerospace hauv kev koom tes nrog NASA, University of Arizona, thiab Rincon Research Corporation, yuav ua kom pom cov kav hlau txais xov inflatable lub peev xwm hauv lub ntiaj teb qis. Tom qab kev xa tawm, lub kav hlau txais xov yuav xa cov duab qhia txog lub ntiaj teb rov qab rau lub ntiaj teb. Lub hom phiaj no, ib feem ntawm NASA's CubeSat Launch Initiative, qhia txog lub peev xwm rau yav tom ntej lunar, planetary, thiab qhov chaw sib sib zog nqus siv CubeSats.

FAQ:

Qhov Loj Balloon Reflector (LBR) yog dab tsi?

Lub LBR yog ib qho khoom siv inflatable uas hloov ib feem ntawm qhov inflated sphere mus rau hauv lub kav hlau txais xov parabolic. Nws tsim dav sau apertures nrog ib feem ntawm qhov hnyav ntawm ib txwm deployable antennas.

Vim li cas LBR thiaj tseem ceeb?

LBR daws cov teeb meem uas tau ntsib los ntawm cov kav hlau txais xov zoo li qub, xws li qhov hnyav hnyav thiab kev xa tawm nyuaj. Nws muab qhov ruaj khov parabolic-phaj yam tsis tas yuav tsum muaj cov khoom siv loj loj thiab tuaj yeem quav rau hauv ib lub ntim me me, ua kom yooj yim rau kev tso tawm thiab xa mus rau hauv qhov chaw.

CatSat yog dab tsi?

CatSat yog 6-unit CubeSat uas yuav ua kom pom lub peev xwm ntawm lub kav hlau txais xov inflatable hauv lub ntiaj teb qis. Nws yuav xa cov duab qhia txog lub ntiaj teb rov qab rau lub ntiaj teb, qhia txog lub peev xwm rau yav tom ntej missions siv CubeSats.

Leej twg tsim CatSat thiab LBR?

CatSat tau tsim los ntawm Freefall Aerospace hauv kev koom tes nrog NASA, University of Arizona, thiab Rincon Research Corporation. Lub tswv yim LBR yog thawj coj los ntawm Christopher Walker, uas tau txais nyiaj los ntawm NASA's Innovative Advanced Concepts program thiab US Naval Research Laboratory.

LBR piv rau cov kav hlau txais xov reflector li cas?

LBR muaj lwm txoj kev sib sib zog nqus rau cov kav hlau txais xov reflector. Nws cov qauv tsim tawm kom tshem tawm qhov xav tau ntawm cov khoom loj thiab cov txheej txheem xa tawm, ua rau nws muaj ntau yam thiab yooj yim rau kev xa mus rau hauv qhov chaw.

Qhov chaw:

POT: https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/catapulting-a-parabolic-balloons-30-year-risk

Yees Duab YouTube: https://youtube.com/watch?v=Z4OQG4ABJ_k&feature=oembed