Ib daim duab tsis meej los ntawm Sab Nraud Sab Nraud Captivates Cov Kws Tshawb Fawb Ib zaug ntxiv

Daim duab zoo nkauj uas tau coj los ntawm NASA lub hom phiaj Juno tau ntes cov neeg tshawb fawb thoob ntiaj teb. Thaum lub Cuaj Hlis 7, 2023, Juno tau thaij duab ntawm thaj chaw hauv Jupiter sab qaum teb lub npe hu ua Jet N7. Cov duab no nthuav tawm cov duab mesmerizing ntawm huab thiab cua daj cua dub, ua rau cov kws tshawb fawb kom nkag siab tob rau hauv lawv txoj kev kawm txog cov yam ntxwv.

Tus kws tshawb fawb pej xeem Vladimir Tarasov yog lub luag haujlwm tsim cov duab los ntawm Juno lub cuab yeej, siv cov ntaub ntawv tau txais thaum lub dav hlau nyob ze li ntawm 4,800 mais saum Jupiter huab. Txawm hais tias daim duab saum ntuj ceeb tsheej no zoo ib yam li lub ntsej muag nrog lub qhov muag, qhov ntswg, thiab lub qhov ncauj, NASA muab qhov kev xav no rau qhov tshwm sim hu ua pareidolia. Pareidolia yog qhov nyiam rau tib neeg kom pom cov qauv pom tau, xws li lub ntsej muag, hauv qhov pom kev tsis pom kev.

Thaum cov duab tsis ntev los no tau ua rau muaj kev sib cav ntawm cov zej zog kev tshawb fawb, nws tsis yog thawj zaug uas NASA tau ntes cov duab zoo li lub ntsej muag ntawm lub ntiaj teb. Xyoo 1976, NASA's Viking 1 spacecraft nto moo yees duab "Lub ntsej muag ntawm Mars." Thaum pib, kev kos duab ntawm ob lub qhov muag, lub qhov ntswg, thiab lub qhov ncauj ntawm lub ntiaj teb ua rau muaj kev xav tsis thoob, tab sis kev soj ntsuam tom qab tau qhia tias nws yog ib qho kev xav tsis zoo uas tshwm sim los ntawm ntuj tsim geological.

Txawm hais tias cov lus piav qhia no, qhov tsis txaus ntseeg ntawm cov ntsej muag zoo li no tseem ua rau cov kws tshawb fawb thiab cov pej xeem nyiam. Cov duab zoo li no ua rau peb nco txog qhov nyuaj thiab kev zoo nkauj ntawm peb lub ntiaj teb, txhawb kev tshawb nrhiav thiab kev xav ntxiv.

FAQ

Paeidolia yog dab tsi?

Pareidolia yog ib qho tshwm sim ntawm kev puas siab puas ntsws uas tib neeg pom cov qauv paub, xws li lub ntsej muag, hauv kev tsis sib haum xeeb los yog random stimuli.

Lub ntsej muag ntawm Mars yog dab tsi?

Lub "Lub ntsej muag ntawm Mars" yog hais txog cov duab uas tau ntes los ntawm NASA lub Viking 1 spacecraft nyob rau hauv 1976. Daim duab zoo li piav qhia lub ntsej muag nrog lub qhov muag, qhov ntswg, thiab qhov ncauj ntawm Martian nto. Txawm li cas los xij, kev tshuaj xyuas ntxiv tau txiav txim siab tias nws yog qhov kev xav tsis zoo uas tsim los ntawm cov yam ntxwv ntawm geological.

Cov kws tshawb fawb puas ntseeg tias cov duab tsis ntev los no ntawm Jupiter yog lub ntsej muag tiag tiag?

Tsis yog, cov kws tshawb fawb ntaus nqi lub ntsej muag zoo li hauv cov duab Jupiter tsis ntev los no rau paeidolia. Nws yog ib qho kev nyiam rau tib neeg los txhais cov duab thiab cov qauv uas paub txog txawm tias lawv tsis muaj nyob.