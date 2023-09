Qhov loj tshaj Asteroid qauv tseem: NASA's Osiris-Rex ua tiav nws lub hom phiaj

By

NASA's Osiris-Rex spacecraft tau teem kom xa cov qauv asteroid loj tshaj plaws rau hnub tim, kaw lub luag haujlwm xya xyoo. Hnub Sunday, lub dav hlau yuav ya los ntawm lub ntiaj teb thiab tso tseg tsawg kawg ib khob ntawm rubble nws rub los ntawm lub hnub qub Bennu. Cov qauv capsule yuav parachute mus rau hauv Utah suab puam thaum niam zoom tawm mus tshawb nrhiav lwm lub asteroid.

Cov kws tshawb fawb xav tias yuav tau txais ib nrab phaus (250 grams) pebbles thiab plua plav los ntawm Bennu, uas yog ntau dua li cov nyiaj me me uas tau sau los ntawm Nyiv los ntawm ob lub hnub qub. Cov qauv asteroid no ua raws li lub sijhawm khaws cia, muab kev nkag siab zoo rau kev tsim peb lub hnub ci thiab lub hauv paus ntawm lub neej hauv ntiaj teb.

Osiris-Rex, uas tau tsim tawm hauv xyoo 2016, tuaj txog ntawm Bennu hauv 2018 thiab siv sijhawm ob xyoos kawm lub hnub qub ua ntej sim sau cov qauv. Thaum lub sijhawm sau cov qauv, lub dav hlau tau ntsib ob peb qhov kev sib tw, suav nrog lub hau kaw uas ua rau qee cov khoom ntim tau nchuav rau hauv qhov chaw. Txawm li cas los xij, cov qauv seem tau ua tiav hauv cov tshuaj ntsiav.

Bennu, nrhiav tau nyob rau hauv 1999, ntseeg tau tias yog ib qho seem ntawm lub hnub qub loj dua uas sib tsoo nrog lwm qhov chaw pob zeb. Nws ntsuas kwv yees li ib feem peb ntawm ib mais dav thiab npog hauv cov av dub rugged uas muaj pob zeb. Los ntawm kev kawm Bennu nyob ze, cov kws tshawb fawb vam tias yuav tau txais cov ntaub ntawv tseem ceeb uas tuaj yeem pab tsim cov tswv yim los tiv thaiv lub hnub qub yog tias nws txoj kev ua rau muaj kev hem thawj rau lub ntiaj teb yav tom ntej.

Osiris-Rex yuav tso cov qauv tshuaj ntsiav los ntawm qhov deb ntawm 63,000 mais thiab plaub teev tom qab, nws yuav tsaws hauv Utah Test thiab Training Range. Cov tshuaj ntsiav, ntsuas ze li ntawm 3 ko taw dav thiab 1.6 ko taw siab, yuav nqis los ntawm qhov ceev ntawm 27,650 mph ua ntej lub parachute qeeb nws rau kev tsaws maj mam. Thaum lub capsule tau txais lawm, nws yuav raug thauj mus rau NASA's Johnson Space Center hauv Houston rau kev tshuaj xyuas.

Lub hom phiaj no ua rau NASA tus qauv thib peb rov qab los ntawm qhov chaw sib sib zog nqus, nrog rau kev ua haujlwm yav dhau los khaws cov hnub ci cua, cov plua plav comet, thiab cov khoom siv microscopic los ntawm lub hnub qub. Lub koom haum npaj yuav nthuav tawm cov ntsiab lus ntawm Bennu tus qauv rau lub Kaum Hlis 11. Lub caij nplooj zeeg no, NASA tseem yuav tshaj tawm ob lub hnub qub tshaj tawm txoj moo zoo, ntxiv dag zog rau peb txoj kev nkag siab ntawm lub cev saum ntuj ceeb tsheej no thiab lawv qhov tseem ceeb hauv kev kawm txog peb lub hnub ci.

- Cov Xov Xwm Associated

- NASA