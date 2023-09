Txoj Kev Tshawb Fawb Tshiab pom tias cov dev tuaj yeem pab txo qis kev ntxhov siab hauv cov menyuam yaus

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm Children's Hospital of Philadelphia tau pom tias muaj tus dev tuaj yeem muaj txiaj ntsig zoo rau kev txo qis kev ntxhov siab hauv cov menyuam yaus. Txoj kev tshawb no, uas koom nrog 643 cov menyuam yaus hnub nyoog 7 txog 12 xyoo, pom tias cov menyuam yaus uas muaj tus dev muaj kev ntxhov siab tsawg dua piv rau cov uas tsis muaj dev.

Cov kws tshawb fawb tau ntsuas cov theem kev ntxhov siab uas siv cov cuab yeej siv feem ntau hu ua Perceived Stress Scale (PSS), uas ntsuas cov qib uas tib neeg pom tias lawv lub neej muaj kev ntxhov siab. Cov txiaj ntsig tau pom tias cov menyuam yaus uas muaj tus dev tau qis dua PSS cov qhab nia, qhia tias muaj kev ntxhov siab tsawg dua, piv rau cov menyuam tsis muaj dev.

Cov kws tshaj lij ntseeg tias qhov muaj tus dev tuaj yeem ua rau menyuam yaus muaj kev nplij siab thiab kev sib raug zoo, ua rau muaj kev ntxhov siab tsawg. Cov dev paub txog lawv lub peev xwm los txhawb kev xav, thiab cov kev tshawb fawb yav dhau los tau pom tias kev sib cuam tshuam nrog cov tsiaj tuaj yeem nce qib ntawm oxytocin, ib qho tshuaj hormones cuam tshuam nrog kev xav ntawm kev so thiab kev noj qab haus huv.

Tsis tas li ntawd, kev muaj tus dev kuj tseem tuaj yeem txhawb nqa kev ua si ntawm lub cev thiab kev sib raug zoo, uas tuaj yeem pab txo qis kev ntxhov siab rau menyuam yaus. Kev saib xyuas tus dev cuam tshuam nrog kev taug kev tsis tu ncua thiab sijhawm ua si, uas tuaj yeem muab sijhawm rau menyuam yaus los koom nrog kev tawm dag zog lub cev thiab siv sijhawm sab nraum zoov. Tsis tas li ntawd, cov dev tuaj yeem ua tus pib sib tham thiab pab txhawb kev sib raug zoo, uas tseem ceeb rau kev noj qab haus huv tag nrho.

Txawm hais tias kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau kom nkag siab tag nrho cov txheej txheem tom qab kev ntxhov siab-txo cov dev ntawm cov menyuam yaus, cov kev tshawb pom no qhia txog cov txiaj ntsig zoo ntawm cov tswv cuab tsiaj hauv kev txhawb nqa kev noj qab haus huv thiab kev noj qab haus huv hauv cov tub ntxhais hluas. Yog tias koj muaj menyuam yaus muaj kev ntxhov siab ntau, xav txog kev yuav tus dev yuav yog qhov kev xaiv tsim nyog los tshawb nrhiav.

Qhov chaw:

– Tus Perceived Stress Scale (PSS): Cohen, S., Kamarck, T., & Mermelstein, R. (1983). Kev ntsuas thoob ntiaj teb ntawm kev pom kev ntxhov siab. Phau ntawv Journal of Health and Social Behavior, 24(4), 385-396.