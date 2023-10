NASA tshaj tawm cov duab ntxaws ntxaws ntawm Jupiter lub hli Io thiab tshawb pom cov yam ntxwv tshiab hauv Jupiter's Atmosphere

By

NASA tau nthuav tawm cov duab ntxaws ntxaws ntawm Io, ib qho ntawm Jupiter kwv yees li 90 lub hli, ntes los ntawm Juno sojntsuam thaum lub sijhawm ya tsis ntev los no. Io yog lub npe hu ua lub ntiaj teb volcanically active tshaj plaws nyob rau hauv lub hnub ci System, nrog rau pua pua volcanoes npog nws nto. Cov volcanic eruptions tuaj yeem pom los ntawm lub ntiaj teb siv lub koob yees duab loj, thiab tseem muaj cov pas dej ntawm molten silicate lava ntawm lub hli.

Cov duab los ntawm Juno sojntsuam showcase Io lub swirling nto, highlighted nrog loj thaj ua rau thaj ntawm molten liab. Io tau ntsib kev sib ntaus sib tua ntawm Jupiter thiab nws ob lub hli, Europa thiab Ganymede, uas ua rau muaj kev ncab thiab squeezing. Cov kev ua no ntseeg tau txuas mus rau qhov nquag tawg ntawm nws ntau lub roob hluav taws. Thaum Lub Kaum Ob Hlis, Juno yuav rov qab los saib Io ntawm qhov ze dua ntawm tsuas yog 1,500 mais saum nws qhov chaw.

Ntxiv nrog rau cov duab ntawm Io, NASA tau ua qhov kev tshawb pom tseem ceeb ntawm Jupiter qhov chaw. Siv cov ntaub ntawv los ntawm James Webb telescope's NIRCam, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas lub dav hlau nrawm nrawm hla dhau 4,800 mais saum toj ntawm Jupiter txoj kab nruab nrab. Lub dav hlau kwj dej no taug kev ntawm qhov nrawm nrawm ntawm 515 mais ib teev, ob npaug ntawm cov cua daj cua dub ntawm qeb 5 cua daj cua dub hauv ntiaj teb. Nyob rau hauv lub ntiaj teb sab qis stratosphere, qhov kev tshawb pom no ua rau pom qhov tsis sib haum xeeb ntawm Jupiter qhov chaw.

Cov duab ntawm Jupiter zoo li txawv ntawm cov txiv kab ntxwv uas paub txog tsaus nti thiab cream tones. Cov duab no tau raug coj los siv NIRCam thiab Mid-InfraRed Instrument, ntes infrared wavelengths ntawm 0.6 txog 28 microns. Los ntawm thaiv cov khoom ci ntsa iab, astronomers tuaj yeem ntes cov khoom dimmer nyob ib puag ncig nws. Txhua daim duab raug coj los siv cov ntxaij lim dej sib txawv los ntes ntau lub wavelengths, thiab cov khaubncaws sab nraud povtseg ntawm cov duab no tau ua ke los tsim cov duab xim kawg.

Nyob rau hauv cov duab no, qhov kaj dawb me ntsis thiab streaks sawv cev rau high-altitude huab saum ntawm condensed convective cua daj cua dub, thaum lub liab qhov chaw depict auroras extending saum qaum teb thiab yav qab teb ncej ntawm lub ntiaj teb no.

