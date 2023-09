NASA Spacecraft xa cov qauv loj tshaj plaws Asteroid Tsis tau

By

NASA's OSIRIS-REx spacecraft tau teem kom xa cov qauv loj tshaj plaws uas tau sau los ntawm lub hnub qub rau lub ntiaj teb hnub Sunday. Tom qab lub luag haujlwm xya xyoo, lub dav hlau yuav tso tawm tsawg kawg ib khob ntawm cov pob tawg uas nws rub los ntawm lub hnub qub Bennu. Cov qauv no yuav tsum hnyav ib ncig ntawm 250g (0.5 lb) ntawm pebbles thiab hmoov av, ntau dua li cov teaspoon los yog coj rov qab los ntawm Nyiv los ntawm ob lub asteroids.

Qhov kev xa khoom no yog qhov tseem ceeb hauv kev tshawb nrhiav qhov chaw vim tsis muaj lwm lub tebchaws tau ua tiav cov khoom ntawm asteroids. Cov tshuaj tiv thaiv lub sij hawm no los ntawm lub hnub ci thaum ntxov muaj cov ntaub ntawv tseem ceeb txog keeb kwm ntawm lub ntiaj teb thiab lub neej. Los ntawm kev kawm cov qauv asteroid no, cov kws tshawb fawb tsom kom nkag siab txog cov txheej txheem uas coj mus rau kev tsim peb lub ntiaj teb.

Lub dav hlau OSIRIS-REx tau pib ua nws txoj haujlwm $ 1 nphom hauv xyoo 2016 thiab mus txog Bennu hauv 2018. Nws siv sijhawm ob xyoos ya ncig lub hnub qub, tshawb nrhiav qhov chaw zoo tshaj plaws los sau cov qauv. Xyoo 2020, lub dav hlau ya dav hlau tau kov yeej Bennu qhov chaw thiab siv lub tshuab nqus tsev nqus plua plav thiab pebbles. Qee cov khoom tau khiav mus rau hauv qhov chaw vim yog lub hau kaw, tab sis cov qauv seem tau ruaj ntseg hauv ib lub tshuaj ntsiav.

Bennu, nrhiav tau nyob rau hauv 1999, yog kwv yees li ib nrab ntawm ib tug kilometer dav thiab ntseeg tau tias yog ib tug seem ntawm lub asteroid loj dua. Nws cov rugged dub saum npoo yog npog hauv pob zeb, thiab cov kws tshawb fawb ntseeg tias nws tuav cov khoom seem los ntawm kev tsim lub hnub ci 4.5 billion xyoo dhau los. Nws kuj tseem ua rau muaj kev hem thawj rau lub ntiaj teb, vim tias nws yuav tuaj ze txaus los sib tsoo nrog peb lub ntiaj teb hauv 2182. Kev tshawb fawb ntawm Bennu yuav ua rau peb nkag siab txog cov txheej txheem muaj peev xwm los cuam tshuam cov asteroids yog tias tsim nyog.

Thaum nws tuaj txog, cov qauv tshuaj ntsiav yuav raug tso tawm ntawm OSIRIS-REx spacecraft thiab parachute mus rau Utah suab puam. Tom qab ntawd nws yuav raug thauj mus rau NASA's Johnson Space Center hauv Houston rau kev tshuaj xyuas. Cov qauv yuav raug tswj xyuas nrog cov txheej txheem nruj kom tsis txhob muaj kev sib kis thiab yuav raug kawm hauv chav kuaj mob siab rau ntawm qhov chaw.

Ntxiv nrog rau OSIRIS-REx lub hom phiaj, NASA muaj ob txoj haujlwm tseem ceeb ntawm lub hnub qub. Cov haujlwm no, Psyche thiab Lucy, yuav ua rau peb nkag siab txog kev tsim thiab muaj pes tsawg leeg ntawm asteroids. NASA lub peev xwm los khaws thiab kawm cov qauv asteroid muaj nuj nqis no tso cai rau peb los daws qhov tsis meej ntawm peb lub hnub ci thiab lub hauv paus ntawm lub neej hauv ntiaj teb.

(Qhov chaw: NASA, ABC News)