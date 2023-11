Qhov Muaj Peev Xwm Muaj Peev Xwm Ua Rau Asteroid Mus Los Hauv Ntiaj Teb: 2007 FT3

Cov kws tshawb fawb ntawm NASA tsis ntev los no tau txheeb xyuas lub hnub qub hu ua 2007 FT3 uas yuav ua rau muaj kev hem thawj rau lub ntiaj teb yav tom ntej. Txawm hais tias qhov no tsis yog thawj zaug NASA tau pom cov khoom zoo li no, nws qhia txog kev ceev faj tsis tu ncua hauv kev taug qab ze-Earth asteroids (NEAs) thiab ze-Earth comets (NECs) uas muaj peev xwm ua rau muaj kev puas tsuaj loj yog tias tsis tau txheeb xyuas.

2007 FT3 tau pib pom nyob rau hauv 2007, tab sis hmoov tsis, astronomers poob khiav ntawm nws txoj kev taug tsis ntev tom qab ntawd. Nrog rau kev soj ntsuam arc tsuas yog 1.2 hnub, cov phiaj xwm kev soj ntsuam tsis tuaj yeem rov qab tau lub hnub qub, thiab nws tseem tsis tau pom txog tam sim no. Qhov muaj peev xwm rov tshwm sim ntawm 2007 FT3 tau ua rau muaj kev txhawj xeeb txog nws qhov cuam tshuam rau lub ntiaj teb.

Raws li NASA, 2007 FT3 muaj kwv yees li 0.0000087 feem pua ​​(lossis 1 ntawm 11.5 lab) muaj feem cuam tshuam lub ntiaj teb thaum Lub Kaum Hli 2024. Kuj tseem muaj qhov cuam tshuam rau lub Peb Hlis 2024, nrog qhov tshwm sim ntawm 0.0000096 feem pua ​​(lossis 1 hauv 10). lab). Nyob rau hauv ob qho xwm txheej, lub asteroid tuaj yeem tso tawm lub zog sib npaug rau qhov tawg ntawm 2.6 billion tons ntawm TNT.

Txawm hais tias ob qho tib si muaj peev xwm cuam tshuam yuav ua rau muaj kev puas tsuaj loj hauv cheeb tsam, theem kev puas tsuaj yuav tsis muaj kev puas tsuaj thoob ntiaj teb. NASA kwv yees tias 2007 FT3 feem ntau yuav tawm tsam thaum Lub Kaum Hli 5, 2024, tab sis kuj tseem muaj lwm lub hnub qub, xws li 29075 (1950 DA), uas tuaj yeem ua rau muaj kev puas tsuaj zoo sib xws.

Nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum nco ntsoov tias NASA's Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) txuas ntxiv taug qab paub NEAs thiab saib xyuas lawv txoj hauv kev. Qhov kev siv zog tas mus li no txhawm rau txheeb xyuas qhov muaj peev xwm hem thiab tsim cov txheej txheem tsim nyog los tiv thaiv kev sib tsoo tsis zoo. Txawm hais tias qhov tshwm sim ntawm lub hnub qub sib tsoo nrog lub ntiaj teb tseem qis, cov kws tshawb fawb tseem ceev faj hauv lawv txoj kev nrhiav kev nkag siab txog lub ntiaj teb no thiab tiv thaiv peb lub ntiaj teb.

FAQ:

Q: Puas muaj lub caij nyoog siab ntawm lub hnub qub 2007 FT3 cuam tshuam rau lub ntiaj teb hauv 2024?

A: NASA kwv yees qhov yuav tshwm sim yog kwv yees li 0.0000087 feem pua ​​lossis 1 ntawm 11.5 lab.

Q: Yuav ua li cas yuav tshwm sim yog tias 2007 FT3 yuav tawm tsam lub ntiaj teb?

A: Lub hnub qub muaj peev xwm tso tawm lub zog sib npaug rau kev tawg ntawm 2.6 billion tons ntawm TNT, ua rau muaj kev puas tsuaj hauv cheeb tsam tab sis tsis muaj kev puas tsuaj thoob ntiaj teb.

Q: Puas muaj lwm lub asteroids tam sim no ua rau muaj kev hem thawj?

A: Yog, ib lub hnub qub zoo li no yog 29075 (1950 DA), nrog rau 0.0029 feem pua ​​​​lossis 1 ntawm 34,500 lub sijhawm los tsoo lub ntiaj teb thaum Lub Peb Hlis 16, 2880.

Q: NASA hais txog qhov kev hem thawj no li cas?

A: NASA's Center for Near Earth Object Studies (CNEOS) ua tib zoo saib xyuas lub zeem muag ntawm lub ntiaj teb asteroids thiab comets, taug qab lawv txoj kev taug mus thiab tsim cov tswv yim los tiv thaiv kev puas tsuaj loj.