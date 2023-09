Tshiab Discovery qhia muaj peev xwm dej hiav txwv nyob deb ntiaj chaw

Ntsiab lus:

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev tshawb pom tshiab zoo siab uas qhia txog qhov muaj nyob ntawm dej hiav txwv dej ntawm K2-18 b, lub exoplanet loj heev nyob ntau xyoo teeb ntawm lub ntiaj teb. Txawm hais tias nws tseem tsis tau paub meej tias dej hiav txwv no puas tuaj yeem txhawb nqa lub neej, qhov kev tshawb pom tau qhib qhov muaj txiaj ntsig zoo rau lub ntiaj teb uas nyob tau dhau ntawm peb lub hnub ci. Qhov kev tshawb pom no yog tsim los ntawm cov kws tshawb fawb hnub qub hauv University of Cambridge uas tau tshuaj xyuas cov ntaub ntawv los ntawm NASA's James Webb Space Telescope. Lawv tau kuaj pom muaj methane thiab carbon dioxide nyob rau hauv lub ntiaj teb cov huab cua, qhia tias yuav muaj ib tug dej hiav txwv-npog nto nyob rau hauv lub hydrogen-nplua nuj huab cua. Cov kws tshawb fawb kuj tau pom cov teeb liab tsis muaj zog uas tuaj yeem qhia tias muaj cov dimethyl sulfide, ib qho molecule uas tsim los ntawm lub neej hauv ntiaj teb. Txawm li cas los xij, xav tau kev soj ntsuam ntxiv kom paub meej qhov kev tshawb pom no. Pab neeg no tau qhia meej tias K2-18 b qhov loj thiab qhov kub thiab txias yuav ua rau nws nyob tau, nrog lub peev xwm ntawm cov dej khov siab siab thiab dej hiav txwv uas kub dhau. Txawm hais tias cov lus ceeb toom no, qhov kev tshawb pom tau hais txog qhov tseem ceeb ntawm kev xav txog ntau haiv neeg nyob ib puag ncig hauv kev tshawb nrhiav lub neej extraterrestrial.

- Exoplanet: Lub ntiaj teb uas orbits lub hnub qub sab nraum peb lub hnub ci.

- Methane: Ib qho tshuaj lom neeg muaj xws li ib qho carbon atom thiab plaub hydrogen atoms.

- Cov pa roj carbon dioxide: Cov roj tsis muaj xim uas muaj ib qho carbon atom thiab ob lub pa oxygen.

- Dimethyl sulfide: Ib qho molecule tawm los ntawm phytoplankton nyob rau hauv ib puag ncig marine, thiab muaj feem cuam tshuam rau kev ua haujlwm lom neeg.

Qhov chaw: University of Cambridge, NASA

Cov kws tshawb fawb tau ua ib qho kev tshawb pom tshiab uas qhia txog lub peev xwm dej hiav txwv ntawm lub exoplanet loj hu ua K2-18 b, nyob ntau xyoo teeb ntawm lub ntiaj teb. Qhov kev tshawb pom no tau ua tom qab tshuaj xyuas cov ntaub ntawv los ntawm NASA's James Webb Space Telescope, uas tau soj ntsuam lub ntiaj teb nyob rau hauv constellation Leo. Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov muaj methane thiab carbon dioxide nyob rau hauv K2-18 b qhov chaw, qhia tias muaj nyob hauv dej hiav txwv npog hauv qab cov huab cua uas muaj hydrogen. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb pom tsis tau lees paub lub ntiaj teb kev nyob.

Cov kws tshawb fawb kuj tau kuaj pom cov teeb liab tsis muaj zog uas tuaj yeem qhia tau tias muaj dimethyl sulfide, ib qho molecule uas tsuas yog tsim los ntawm lub neej hauv ntiaj teb. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb pom no tseem tsis tau lees paub, thiab kev soj ntsuam ntxiv yuav raug ua los ntawm Webb telescope. Lub ntiaj teb qhov loj thiab qhov kub thiab txias ua rau nws tsis zoo li yuav tsum nyob, nrog rau nws sab hauv muaj peev xwm muaj lub mantle ntawm cov dej khov siab thiab dej hiav txwv uas kub dhau.

Thaum cov pov thawj yav dhau los ntawm dej vapor tau pom nyob rau lwm qhov exoplanets, qhov kev tshawb pom no muab kev nkag siab zoo rau cov ntiaj chaw dhau ntawm peb lub hnub ci. Astronomers ntseeg tias K2-18 b tuaj yeem yog "Hycean" exoplanet, lub ntiaj teb dej hiav txwv uas tuaj yeem muaj sia nyob. Cov kev tshawb pom no qhia txog qhov yuav tsum tau xav txog ntau qhov chaw nyob hauv kev tshawb nrhiav lub neej extraterrestrial.

