Curiosity Rover ncav cuag qhov chaw zoo nkauj ntawm Mars

Lub Mars Curiosity rover tau mus txog Gediz Vallis Ridge ntawm Mount Sharp, tom qab kev sib tw nce txij li xyoo 2014. Lub roob no muab pov thawj ntawm Mars 'dej yav dhau los, nrog cov pas dej thiab cov dej ntws uas muaj nyob ib ncig ntawm 3 billion xyoo dhau los. Lub sijhawm ntawd, cov khib nyiab loj heev ua rau cov av nkos thiab cov pob zeb loj loj ua rau hauv roob. Thaum lub sij hawm, lub Martian cua sculpted cov khoom, uas ua rau tsim lub ridge.

Geologist William Dietrich tau ceeb toom rau cov xwm txheej uas tshwm sim, hais tias, "Cov pob zeb loj loj tau rub tawm ntawm lub roob siab saum toj no, rushed downhill, thiab nthuav tawm mus rau hauv kiv cua hauv qab." Curiosity txoj kev taug mus rau lub roob tsis yooj yim, vim nws xav tau ntau xyoo los nrhiav txoj hauv kev tsim nyog. NASA tau piav qhia tias nws tau khiav ntawm cov xuab zeb dune npog hauv pob zeb.

Thaum lub rover mus txog lub ridge, nws ntes 136 duab. NASA stitched cov duab no ua ke los tsim cov mosaic, muab cov kws tshawb fawb nrog saib ze dua ntawm pob zeb-strewn Gediz Vallis Ridge ntawm Mount Sharp.

Txoj kev nyuaj taug kev mus rau lub ridge tsis tsuas yog txaus siab rau cov kws tshawb fawb xav paub tab sis kuj muab sijhawm rau lawv los kawm txog pob zeb los ntawm sab saum toj ntawm peb mais-siab roob. Ashwin Vasavada, Curiosity tus kws tshawb fawb txog qhov project, tau hais tias, "Nws yog qhov zoo siab heev uas tuaj yeem ncav cuag thiab kov cov pob zeb uas tau thauj los ntawm qhov chaw siab ntawm Mount Sharp uas peb yuav tsis tuaj yeem tuaj xyuas nrog Curiosity."

Thaum Curiosity tshawb nrhiav Gediz Vallis Ridge, Perseverance Rover, lwm lub tsheb loj neeg hlau los ntawm NASA, tab tom nrhiav rau cov cim ntawm lub neej microbial yav dhau los hauv Mars 'Jezero Crater. Cov kws tshawb fawb tshwj xeeb yog xav paub txog dab tsi yuav muaj ib zaug hauv qab ntawm qhov ziab-tawm thiab irradiated Martian nto.

Nrog rau qhov kev vam meej tau ua los ntawm cov rovers thiab cov ntaub ntawv lawv sau, peb kev nkag siab ntawm Mars keeb kwm thiab lub peev xwm rau lub neej txuas ntxiv.

Cov Ntsiab Lus:

- Curiosity rover: Tus neeg hlau rau lub log tsim thiab ua haujlwm los ntawm NASA rau kev tshawb nrhiav ntawm Mars.

- Gediz Vallis Ridge: Lub geological feature ntawm Mount Sharp ntawm Mars, tsim los ntawm cov khib nyiab ntws thiab sculpted los ntawm Martian cua.

- Mount Sharp: Ib lub roob ntawm Mars uas Curiosity rover tau nce txij li xyoo 2014.

- Kev mob siab rau Rover: Lwm lub tsheb loj tshawb nrhiav neeg hlau los ntawm NASA, tam sim no tshawb xyuas Mars 'Jezero Crater rau cov cim ntawm lub neej yav dhau los microbial.

Qhov chaw:

