Kev pheej hmoo ntawm Ze-Earth Asteroids: NASA's Planetary Defense Efforts

NASA's Planetary Defense Division yog lub luag haujlwm saib xyuas thiab tshawb xyuas cov asteroids uas tuaj yeem cuam tshuam lub ntiaj teb thiab ua rau muaj kev puas tsuaj loj. Txawm hais tias txoj haujlwm yuav zoo li tsis txaus ntseeg, kev nce qib hauv cov thev naus laus zis tsis ntev los no tau ua rau nws muaj peev xwm taug qab thiab txheeb xyuas cov khoom nyob ze ntiaj teb no.

Qhov tseeb infographic tso tawm los ntawm NASA tso lub teeb rau tam sim no cov pej xeem ntawm ze-Earth asteroids. Raws li lub Yim Hli 2023, muaj kwv yees li 32,000 lub hnub qub paub zoo nyob ze rau peb lub ntiaj teb. Tshawb nrhiav cov asteroids yog qhov nyuaj, vim lawv tsis tawm lawv lub teeb. Hloov chaw, telescopes cia siab rau lub hnub ci rov qab los ntawm lawv qhov chaw kom pom lawv.

Kev siv zog los nrhiav thiab taug qab cov asteroids tau ua tau zoo, nrog ntau dua 405 lab cov kev soj ntsuam xa los ntawm ob qho tib si amateur thiab kws tshaj lij astronomers mus rau Minor Planet Center, lub hauv paus tseem ceeb ntawm NASA lub tswv yim tiv thaiv lub ntiaj teb. Txawm li cas los xij, infographic qhia txog qhov tsis txaus ntseeg: tawm ntawm 32,000 nyob ze-Lub Ntiaj Teb asteroids, ntau dua 10,000 loj dua 140 meters hauv txoj kab uas hla. Yog tias ib qho ntawm cov no tau sib tsoo nrog Lub Ntiaj Teb, lawv tuaj yeem muaj peev xwm tshem tawm tag nrho lub nroog.

Txhawm rau muab qhov ntsuas kev puas tsuaj rau hauv qhov kev xav, Chelyabinsk meteor uas ntaus Russia xyoo 2013 tau kwv yees li ntawm 20 meters hauv txoj kab uas hla. Ib lub hnub qub xya zaus uas loj dua yuav muaj kev puas tsuaj ntau dua, yuav ncav cuag hauv av thiab ua rau muaj kev puas tsuaj loj. Nyob ntawm nws qhov chaw cuam tshuam, xws li asteroid tuaj yeem thov tau ntau lab tus tib neeg.

Txawm hais tias tam sim no tsis muaj lub hnub qub uas paub txog ntawm kev sib tsoo nrog lub ntiaj teb, qhov xwm txheej txaus ntshai tshaj plaws hauv cov ntaub ntawv yog tias NASA cov kws tshaj lij ntseeg tias peb tsuas pom tsawg dua li ib nrab ntawm qhov ze-Lub Ntiaj Teb asteroids ntawm qhov loj me no. Nws tau kwv yees tias muaj ntau dua 14,000 140-meter-wide asteroids tseem tsis tau txheeb xyuas, nrog rau ib ncig ntawm 50 1-kilometer-wide asteroids.

Lub zej zog tiv thaiv lub ntiaj teb, suav nrog ntau lub koom haum, tau cog lus los txhim kho peb txoj kev nkag siab txog cov kev hem thawj no. Cov infographic ua hauj lwm ua ib qho kev ceeb toom ntawm qhov ceev kom mus txuas ntxiv tshawb nrhiav thiab taug qab cov asteroids nyob ze ntiaj teb. Txhua qhov kev siv zog, suav nrog kev tshaj tawm cov ntaub ntawv los ntawm infographics, tuaj yeem pab txhawb cov tib neeg los koom nrog kev yos hav zoov rau cov khoom uas muaj peev xwm txaus ntshai saum ntuj ceeb tsheej.

Source: Ntiaj Teb Hnub No