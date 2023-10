Jupiter's Mysterious Jet Stream Pom los ntawm NASA's James Webb Space Telescope

By

NASA's James Webb Space Telescope tau ntes cov duab ntawm qhov tsis paub yav dhau los hauv Jupiter qhov chaw. Daim duab qhia txog lub dav hlau ceev ceev uas hla dhau 3,000 mais thiab zaum saum huab cua loj ntawm Jupiter txoj kab nruab nrab.

Tus thawj kws sau Ricardo Hueso ntawm University of the Basque Lub Tebchaws hauv Bilbao, Spain, qhia qhov xav tsis thoob ntawm qhov kev tshawb pom, hais tias, "Dab tsi peb ib txwm pom zoo li qhov muag plooj plooj hauv Jupiter huab cua tam sim no tshwm sim raws li cov yam ntxwv uas peb tuaj yeem taug qab nrog lub ntiaj teb ceev ceev. kev sib hloov. "

Lub dav hlau kwj dej sawv cev rau huab cua dynamic thiab nrawm nrawm ntawm Jupiter. Qhov kev tshawb pom no tso lub teeb tshiab rau ntawm qhov nyuaj thiab hloov mus ib txhis ntawm cov pa roj loj xws li Jupiter.

Cov duab thaij los ntawm James Webb Space Telescope muab cov ntsiab lus zoo kawg nkaus ntawm Jupiter lub huab saum, aurorae, thiab faint rings. Nws yog ib feem ntawm txoj kev tshawb fawb loj dua ua los ntawm NASA kom nkag siab txog cov txheej txheem sib txawv thiab cov yam ntxwv ntawm cov roj av loj.

Qhov kev tshawb pom ntawm lub dav hlau ntws ntxiv rau peb txoj kev paub txog Jupiter lub atmospheric dynamics thiab qhia txog qhov tseem ceeb ntawm lub koob yees duab siab heev xws li James Webb Space Telescope hauv kev nthuav tawm qhov tsis meej ntawm peb lub ntiaj teb.

(Tau qhov twg los: NASA)

Cov Ntsiab Lus:

- Lub dav hlau kwj dej: Ib qho cua nrawm, nqaim tam sim no pom hauv ntiaj teb huab cua, feem ntau yog lub luag haujlwm rau cov qauv huab cua thiab huab cua txav.

- Gas Giant: Lub ntiaj teb loj uas feem ntau muaj hydrogen thiab helium, zoo li Jupiter thiab Saturn.

Qhov chaw:

- NASA: https://www.nasa.gov/