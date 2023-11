Saib ze ze ntawm cov seem ntawm ib tug Celestial Phenomenon

NASA tau nthuav tawm cov duab ntxim nyiam tshiab ntawm cov xwm txheej ntuj ceeb tsheej uas tshwm sim nyob ib puag ncig 1,500 xyoo dhau los - lub hnub qub loj hauv peb lub galaxy uas tau khiav tawm ntawm cov roj nuclear thiab tawg rau nws tus kheej. Lub chaw haujlwm hauv lub chaw tso tawm cov duab no, ua ke nrog txoj kev tshawb fawb tshiab, ua rau pom qhov pom kev zoo nyob ib puag ncig cov seem ntawm lub hnub qub tuag.

Lub Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE), NASA lub koob yees duab tshiab kawg, tau ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev ntes cov duab uas xav tsis thoob. Lub koob yees duab tau mob siab rau cov ntaub ntawv 17 hnub soj ntsuam cov cua pulsar, cim lub sijhawm ntev tshaj plaws uas nws tau tsom mus rau ib qho khoom txij thaum nws tso tawm. Lub pulsar, hu ua PSR B1509-58, tau pom thawj zaug los ntawm NASA's Chandra X-ray Observatory rov qab rau xyoo 2001, thiab nws qhov kev ncua deb ntawm lub ntiaj teb tau kwv yees li ntawm 16,000 xyoo teeb.

Los ntawm kev soj ntsuam nruj me ntsis ntawm cov ntaub ntawv sau tseg thaum qhov kev soj ntsuam txuas ntxiv no, cov kws tshawb fawb muaj peev xwm tau txais kev nkag siab zoo rau tus cwj pwm ntawm cov teeb meem nyob ib puag ncig lub hnub qub tuag. Tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb no, Roger Romani ntawm Stanford University, tau sau tseg tias IXPE cov ntaub ntawv tau muab thawj daim duab qhia chaw ntawm cov hlau nplaum nyob hauv lub ntuj ceeb tsheej "tes." Nws kos ib qho piv txwv zoo los piav qhia qhov kev tshawb pom no: "Cov khoom siv hluav taws xob uas tsim cov X-rays taug kev raws thaj chaw sib nqus, txiav txim siab cov duab ntawm nebula, zoo li cov pob txha ua hauv tib neeg txhais tes."

Tsis tas li ntawd, lub koob yees duab tau nthuav tawm cov qauv zoo sib xws hauv cov cua daj cua dub sib txawv, qhia tias cov qauv no tuaj yeem tshwm sim hauv qhov tshwm sim cosmic. Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb pom no yog qhov tseem ceeb thiab qhib qhov rooj rau kev tshawb fawb ntxiv rau qhov xwm ntawm cov hnub qub tuag thiab tus cwj pwm ntawm cov teeb meem hauv ntiaj teb.

Cov Lus Nug

1. Dab tsi yog lub tshuab pulsar?

Lub tshuab pulsar yog hais txog lub zog ceev ceev, cov khoom siv hluav taws xob uas tau tawm los ntawm lub pulsar, ib lub hnub qub uas muaj zog heev, rotating neutron.

2. Kev X-ray Polarimetry Explorer ua haujlwm li cas?

Lub IXPE telescope siv cov polarimetry, ib qho txheej txheem uas ntsuas lub polarization ntawm X-rays, los kawm cov khoom saum ntuj ceeb tsheej thiab sau cov ntaub ntawv hais txog lawv qhov chaw sib nqus.

3. Peb kawm tau dab tsi los ntawm kev kawm cov hnub qub uas tuag lawm?

Kev kawm cov hnub qub tuag tuaj yeem muab kev nkag siab zoo rau lub neej voj voog ntawm cov hnub qub, cov teeb meem ntawm qhov chaw, thiab cov txheej txheem uas tsim cov galaxies.

4. Dab tsi yog qhov cuam tshuam ntawm IXPE qhov kev tshawb pom ntawm cov qauv zoo sib xws hauv cov cua pulsar sib txawv?

Qhov kev tshawb pom ntawm cov qauv zoo sib xws hauv cov cua sib txawv ntawm cov cua ntsawj ntshab qhia tias cov qauv no yuav muaj nyob thoob plaws lub qab ntuj khwb. Qhov kev tshawb pom no tuaj yeem ua rau kev nkag siab zoo dua ntawm cov txheej txheem hauv qab ntawm kev ua haujlwm hauv cov xwm txheej saum ntuj ceeb tsheej no.