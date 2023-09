NASA Predicts Chance Asteroid Bennu Striking Earth, Tej zaum yuav cuam tshuam rau thaj tsam loj ntawm Texas

NASA cov kws tshawb fawb tau tsa kev txhawj xeeb txog qhov muaj peev xwm ntawm lub hnub qub Bennu tsoo nrog lub ntiaj teb yav tom ntej, ua rau muaj kev hem thawj rau thaj tsam loj ntawm Texas. Bennu yog ib qho ze-Earth Object (NEO) uas dhau los ntawm lub ntiaj teb kwv yees li ntawm rau txhua xyoo thiab tau raug soj ntsuam txij li thaum nws tshawb pom thaum lub Cuaj Hlis 1999.

Raws li cov kws tshaj lij, muaj lub caij nyoog uas Bennu tuaj yeem dhau los ntawm "lub ntiajteb txawj nqus qhov tseem ceeb," hloov nws txoj hauv kev thiab muab tso rau hauv kev sib tsoo nrog lub ntiaj teb hauv xyoo 2182. Kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm OSIRIS-REx pab pawg tshawb fawb qhia tias Bennu. muaj 0.037% txoj hauv kev (1 ntawm 2,700) ntawm kev ntaus lub ntiaj teb, nyob ntawm nws cov flyby tom ntej hauv 2135.

Qhov loj thiab qhov loj ntawm Bennu asteroid yog me me nyob rau hauv kev sib piv rau lub asteroid uas ua rau lub extinction ntawm dinosaurs 66 lab xyoo dhau los. Bennu ntsuas tsuas yog ib feem peb ntawm ib mais dav, kwv yees qhov loj ntawm peb lub nroog blocks. Txawm hais tias nws qhov me me, qhov cuam tshuam ntawm Bennu hauv ntiaj teb yuav tso tawm lub zog sib npaug rau 1,200 megatons, uas yog 24 npaug ntau dua li cov riam phom nuclear uas tib neeg tsim.

Davide Farnocchia, tus thawj coj ntawm txoj kev tshawb fawb los ntawm Lub Chaw rau Zej Zog Kev Tshawb Fawb Txog Lub Ntiaj Teb, tau tawm tswv yim txog qhov tseeb ntawm lub hnub qub qhov kev xam pom. Cov ntaub ntawv OSIRIS-REx tau muab cov ntaub ntawv meej dua, tso cai rau cov kws tshawb fawb los sim cov kev txwv ntawm lawv cov qauv thiab raug kwv yees lub neej yav tom ntej ntawm Bennu mus txog 2135.

Thaum txoj kev pheej hmoo ntawm Bennu tsoo nrog lub ntiaj teb yog suav tias yog tsawg, kev soj ntsuam txuas ntxiv thiab kev kawm ntxiv ntawm lub hnub qub yuav yog qhov tseem ceeb los muab kev nkag siab zoo ntawm nws txoj hauv kev yav tom ntej. Nrog kev nce qib hauv kev siv thev naus laus zis thiab kev tshawb fawb ntxiv, cov kws tshawb fawb vam tias yuav tsim cov tswv yim los txo cov kev cuam tshuam ntawm lub hnub qub thiab tiv thaiv peb lub ntiaj teb yav tom ntej.

