Puas yog Is Nrias teb Aditya-L1 Lub Hom Phiaj Hnub Ci hauv Kev Nyab Xeeb?

By

Cov ntsiab lus: NASA's Parker Solar Probe tsis ntev los no tau ntsib ib qho ntawm lub hnub ci cua daj cua dub uas muaj zog tshaj plaws uas tau sau tseg. Qhov no tau ua rau muaj kev txhawj xeeb txog kev nyab xeeb ntawm Is Nrias teb thawj lub hom phiaj hnub ci, Aditya-L1. Txawm li cas los xij, cov kws tshaj lij ntseeg tias Aditya-L1 tsis zoo li yuav cuam tshuam los ntawm cov cua daj cua dub vim nws nyob deb ntawm lub hnub thiab kev tiv thaiv kev tiv thaiv hauv nws qhov tsim.

Is Nrias teb lub chaw haujlwm chaw, ISRO, tau ua tiav lub hom phiaj ntawm Aditya-L1 hnub ci lub luag haujlwm rau lub Cuaj Hlis 2, 2023. Lub dav hlau tab tom taug kev mus rau nws qhov chaw kawg, Lagrange 1 Point, qhov chaw nws yuav saib lub hnub. NASA's blog post tsis ntev los no tau hais txog Parker Solar Probe's ntsib nrog Coronal Mass Ejection (CME), lossis cua daj cua dub. Thaum qhov no ua rau muaj lus nug txog qhov muaj peev xwm hem thawj rau Aditya-L1, cov kws tshaj lij tseem muaj kev cia siab txog nws txoj kev nyab xeeb.

Parker Solar Probe's ntsib nrog CME yog qhov xwm txheej tseem ceeb rau NASA, muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau cov zej zog tshawb fawb. Txawm li cas los xij, qhov kev ncua deb ntawm Aditya-L1 thiab lub hnub, uas tsuas yog 1.5 lab kilometers piv rau Parker Solar Probe's 6.9 lab kilometers, txo qhov kev pheej hmoo loj. Tsis tas li ntawd, Aditya-L1 tau tsim los siv cov hlau tshwj xeeb thiab cov khoom siv los tiv thaiv nws los ntawm ntau yam kev phom sij, suav nrog CME huab.

CMEs yog qhov tawg loj heev los ntawm lub hnub huab cua sab nrauv uas tuaj yeem cuam tshuam rau huab cua hauv qhov chaw, cuam tshuam rau satellites, kev sib txuas lus, cov txheej txheem kev taw qhia, thiab txawm tias ua rau muaj hluav taws xob hluav taws xob hauv ntiaj teb. CME tsis ntev los no tau tshem cov plua plav tawm mus txog rau lab mais deb ntawm lub hnub. Txawm hais tias qhov kev hem thawj no, cov kws tshaj lij ntseeg tias Aditya-L1 tus qauv tsim thiab nyob deb yuav ua kom nws muaj sia nyob.

Hauv kev xaus, thaum Parker Solar Probe ntsib lub hnub ci cua daj cua dub, Aditya-L1 hnub ci lub hom phiaj tsis ntseeg tias yuav muaj kev phom sij tam sim ntawd. Nrog rau kev tsim kho lub dav hlau dav dav thiab kev ncua deb ntawm lub hnub, nws xav tias yuav tiv taus txhua qhov peev xwm CMEs thiab txuas ntxiv nws lub luag haujlwm los saib xyuas lub hnub.

Qhov chaw:

- NASA Parker Solar Probe

- Indian Chaw Tshawb Fawb Lub Koom Haum (ISRO)