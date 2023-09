New Horizons thiab Hubble Telescope Pab Pawg Saib Xyuas Uranus thiab Neptune

By

Lub New Horizons spacecraft, nto moo rau nws flyby ntawm Pluto nyob rau hauv 2015, tab tom pib lub hom phiaj tshiab los soj ntsuam Uranus thiab Neptune. Ob lub ntiaj teb nyob deb no yog qhov tsawg tshaj plaws-mus saib hauv peb lub hnub ci thiab nthuav tawm lub sijhawm tshwj xeeb rau cov kws tshawb fawb los sau cov ntaub ntawv ntxiv txog lawv. Txhawm rau pab hauv qhov kev sim siab no, NASA tab tom ncav tes rau cov neeg nyiam ua hnub qub kom xa lawv cov kev soj ntsuam ntawm Uranus thiab Neptune.

Tsuas yog Voyager 2 tau mus xyuas Uranus thiab Neptune luv luv yav dhau los, ua rau cov ntaub ntawv peb muaj txog cov ntiaj chaw no txwv. New Horizons, txawm li cas los xij, muab qhov rov qab saib ntawm cov ntiaj chaw los ntawm nws txoj haujlwm hauv Kuiper Belt, qhov twg Pluto nyob. Lub Hubble Space Telescope yuav saib lub teeb pom kev ntawm cov ntiaj chaw, thaum New Horizons yuav ntes cov duab ntawm lawv sab tsaus nti, nrog lub hnub nyob deb.

Kev soj ntsuam amateur yog qhov tseem ceeb hauv kev kos duab ua tiav ntawm cov ntiaj chaw, vim tias lawv tuaj yeem taug qab cov yam ntxwv xws li ci ntsa iab hauv huab cua ntawm Uranus thiab Neptune. Nrog rau lub sijhawm saib xyuas tsawg kawg nkaus rau New Horizons thiab Hubble, cov ntaub ntawv nyiam ua haujlwm tuaj yeem txuas ntxiv txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb nyob deb.

Txhawm rau pab txhawb, cov neeg nyiam ua hnub qub tuaj yeem tshaj tawm lawv cov duab ntawm Uranus thiab Neptune online siv lub hashtag #NHIceGiants ntawm X (yav tas los hu ua Twitter) lossis Facebook. Xwb, cov duab tuaj yeem xa online nrog cov ntaub ntawv tseem ceeb xws li hnub tim, sijhawm, thiab lim bandpass siv.

Uranus thiab Neptune tam sim no pom nyob rau feem ntau ntawm hmo ntuj, nrog Uranus nce thiab teeb tsa tom qab Neptune. Uranus tuaj yeem pom hauv lub hnub qub Aries ntawm Jupiter thiab Pleiades, thaum Neptune nyob rau sab hnub poob Pisces. Kev soj ntsuam cov ntiaj chaw nyob deb no yuav tsum muaj kev ua siab ntev thiab lub koob yees duab zoo, tab sis kev siv zog yog tsim nyog los ntxiv peb txoj kev paub txog lub hnub ci lub ntiaj teb nyob deb tshaj plaws.

