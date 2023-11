EMIT Pom Methane Emissions los ntawm Chaw: Cov txiaj ntsig xav tsis thoob thiab cuam tshuam dav

Lub EMIT imaging spectrometer, launched nyob rau hauv Lub Xya hli ntuj 2022 nyob rau hauv lub International Chaw Nres Nkoj, tau tsim los rau daim ntawv qhia nto moo minerals nyob rau hauv arid regions tab sis txij li thaum muaj pov thawj muaj peev xwm ntxiv. Thaum kawm txog lub ntiaj teb cov cheeb tsam arid, EMIT kuj tseem tuaj yeem kuaj pom qhov chaw emissions ntawm tsev cog khoom gases, tshwj xeeb tshaj yog methane. Cov cuab yeej tau dhau qhov kev cia siab, txheeb xyuas ntau dua 750 methane emissions qhov chaw txij li lub Yim Hli 2022.

Qhov kev tshawb fawb tshiab no, luam tawm hauv Science Advances, qhia txog lub peev xwm xav tsis thoob ntawm EMIT txhawm rau txheeb xyuas ob qhov loj thiab me me methane emission qhov chaw. Txawm tias emissions me me li ob peb puas phaus hauv ib teev tam sim no tuaj yeem kuaj pom, tso cai rau kev txheeb xyuas ntau dua "super-emitters" uas ua rau muaj feem cuam tshuam ntawm tag nrho cov emissions. Txoj kev tshawb no kuj pom tias EMIT tuaj yeem soj ntsuam ntawm 60% mus rau 85% ntawm cov methane plumes feem ntau pom hauv cov phiaj xwm huab cua.

Dab tsi ua rau EMIT muaj txiaj ntsig tshwj xeeb yog nws cov kev pabcuam dav dav. Los ntawm nws qhov chaw nyob deb 250 mais saum lub ntiaj teb, EMIT tuaj yeem sau cov ntaub ntawv hla ntau thaj tsam ntawm lub ntiaj teb arid thaj tsam, hla 51.6 degrees sab qaum teb thiab sab qab teb latitude. Qhov no suav nrog thaj chaw uas feem ntau suav hais tias nyob deb dhau, muaj kev pheej hmoo, lossis raug nqi rau cov phiaj xwm dav hlau. EMIT ntes cov duab daws teeb meem siab, hu ua "scenes," ntawm 50-mais-los-50-mais thaj chaw, muab cov kws tshawb fawb txog kev pom zoo ntawm methane emissions hauv cov cheeb tsam no.

Cov ntaub ntawv sau los ntawm EMIT muaj qhov cuam tshuam tseem ceeb rau kev hais txog kev hloov pauv huab cua. Methane, lub tsev cog khoom muaj zog, muaj txog li 80 npaug ntawm kev ua haujlwm zoo ntawm cov cua kub ntau dua li cov pa roj carbon dioxide hauv 10 xyoo. Los ntawm kev txheeb xyuas cov methane emissions tshwj xeeb, xws li cov chaw pov tseg, cov chaw ua liaj ua teb, thiab cov chaw siv roj thiab roj, kev ntsuas tuaj yeem txo cov emissions thiab txwv lawv qhov cuam tshuam rau huab cua.

Txhawm rau txhawb kev txheeb xyuas cov peev txheej methane, EMIT pab pawg tshawb fawb tsim cov methane plume maps thiab tso tawm rau hauv lub vev xaib. Cov ntaub ntawv sau los ntawm EMIT yog muaj rau pej xeem thiab tuaj yeem nkag mus tau los ntawm cov kws tshawb fawb, cov koom haum, thiab cov pej xeem. Cov ntaub ntawv muaj txiaj ntsig no yuav pab nkag siab txog cov peev txheej thiab kev faib tawm ntawm methane emissions thoob ntiaj teb, tso cai rau ntau lub hom phiaj los txo cov kev hloov pauv huab cua.

FAQ

1. Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm EMIT imaging spectrometer yog dab tsi?

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm EMIT yog los qhia cov pob zeb hauv av hauv thaj tsam arid ntawm lub ntiaj teb.

2. EMIT puas tuaj yeem ntes cov methane emissions?

Txawm hais tias tsis yog ib feem ntawm nws lub luag haujlwm tseem ceeb, EMIT tau ua pov thawj tias muaj peev xwm txheeb xyuas cov methane emissions.

3. Dab tsi yog qhov tseem ceeb ntawm kev txheeb xyuas cov methane emissions?

Kev txheeb xyuas cov methane emission qhov chaw tso cai rau cov phiaj xwm ntsuas los txo cov emissions, uas tuaj yeem pab txo qis kev hloov pauv huab cua.

4. EMIT qhov kev pab cuam piv rau cov phiaj xwm dav hlau li cas?

EMIT qhov kev pabcuam yog dav dua li kev tshaj tawm hauv huab cua raws li nws tuaj yeem sau cov ntaub ntawv hla thaj chaw loj los ntawm nws qhov chaw nyob ntawm qhov chaw nres tsheb thoob ntiaj teb.

5. Cov ntaub ntawv sau los ntawm EMIT tuaj yeem nkag mus rau qhov twg?

Cov ntaub ntawv sau los ntawm EMIT muaj nyob rau ntawm lub vev xaib tsim los ntawm EMIT pab pawg tshawb fawb thiab tuaj yeem nkag mus tau los ntawm pej xeem, cov kws tshawb fawb, thiab cov koom haum.