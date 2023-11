Kev sib tshuam ntawm Suab paj nruag thiab Cosmos: Txhais Astronomy rau hauv Art

By

Kev zoo nkauj thiab kev paub tsis meej ntawm lub ntuj hmo ntuj tau ntev los ua lub tswv yim ntawm tib neeg. Cov kws ua yeeb yam, tshwj xeeb, feem ntau pom kev tshoov siab hauv qhov loj thiab qhov nyuaj ntawm cosmos. Thaum lub telescopes zoo li Chandra X-ray Observatory, Hubble, thiab Spitzer tau muab kev nkag siab zoo ntawm lub ntiaj teb, qhov kev zoo siab ntawm lub ntuj hmo ntuj tseem nyob. Tam sim no, kev sib koom tes ntawm NASA's Chandra X-ray Observatory thiab SYSTEM Suab tau txuas qhov sib txawv ntawm kev tshawb fawb thiab kos duab, tsim kom muaj ib txoj haujlwm tshwj xeeb hu ua A Universe of Sound.

Lub Ntiaj Teb ntawm Lub Suab yog cov ntaub ntawv sonification project uas hloov cov ntaub ntawv pom qhov tob tob hauv qhov chaw los ntawm NASA telescopes rau hauv cov suab paj nruag. Los ntawm kev siv lej ua lej los muab cov suab digital rau pixel qhov tseem ceeb, qhov project tso cai rau cov neeg mloog kom paub txog cov ntaub ntawv astronomical los ntawm kev hnov ​​​​lus. Tsis zoo li yav dhau los cov ntaub ntawv sonification kev siv zog, composer Sophie Kastner tau ua qhov project no ib kauj ruam ntxiv los ntawm kev tsim cov suab paj nruag uas cov kws txawj ntaus nkauj tuaj yeem ua si ntawm cov cuab yeej tiag.

Kastner qhov tseeb tshaj plaws, "Where Parallel Lines Converge," hloov X-ray, infrared, thiab optical pom cov ntaub ntawv ntawm Milky Way's Galactic Center rau hauv cov ntawv sau tsis sib xws. Kos kev tshoov siab los ntawm cov duab sib xyaw tsim hauv xyoo 2009, Kastner tsom rau cov ntsiab lus ntxim nyiam xws li ob lub hnub qub, cov filaments tseem ceeb, thiab lub qhov dub loj heev ntawm qhov nruab nrab ntawm Milky Way.

Los ntawm kev sib xyaw ua ke ntawm kev txhais lus kos duab thiab cov hauv paus ntsiab lus ntawm kev ua lej, A Universe of Sound seamlessly blends art and science. Khoos phis tawj algorithms ua lej qhia cov ntaub ntawv los ntawm Chandra, Hubble, thiab Spitzer rau hauv suab pom tau los ntawm tib neeg. Kastner mam li siv cov ntaub ntawv no thiab ntxiv cov kev sib tw ua yeeb yam, kom ntseeg tau tias cov suab paj nruag tuaj yeem ua si los ntawm cov kws ntaus nkauj tiag.

Txoj haujlwm no muab txoj hauv kev tshiab thiab tshwj xeeb rau tib neeg los cuam tshuam nrog lub cosmos, sib txuas cov cuab yeej ntawm kev tshawb fawb thiab lub zog ntawm kev kos duab. Raws li Kastner piav qhia nws, muab cov ntaub ntawv txhais lus los ntawm qhov chaw thiab muab tib neeg twist rau nws zoo li kev sau ib zaj dab neeg tseeb raws li qhov tseeb tiag. Nws yog ib zaj lus tim khawv txog kev sib txuas mus ntev ntawm tib neeg thiab lub ntuj hmo ntuj.

Txhawm rau tshawb txog kev sib tshuam ntawm astronomy thiab kos duab, Kastner cov lus sau, "Qhov twg Parallel Lines Converge," muaj rau rub tawm raws li daim ntawv suab paj nruag los ntawm Chandra lub vev xaib. Daim ntawv sau tseg los ntawm Ensemble Éclat thiab ua los ntawm Charles-Eric Fontaine. Lub Ntiaj Teb ntawm Lub Suab muab qhov kev xav tshiab ntawm peb txoj kev nkag siab ntawm lub ntiaj teb, caw peb los tshawb txog lub cosmos los ntawm kev sib haum xeeb thiab suab paj nruag.

Cov lus nug:

1. Lub Ntiaj Teb ntawm Suab yog dab tsi?

Lub Ntiaj Teb ntawm Lub Suab yog ib txoj haujlwm sib koom tes ntawm NASA's Chandra X-ray Observatory thiab SYSTEM Suab uas hloov cov ntaub ntawv sib sib zog nqus pom los ntawm telescopes rau hauv cov suab paj nruag.

2. Lub Ntiaj Teb ntawm Lub Suab ua haujlwm li cas?

Cov ntaub ntawv sonification algorithms ua lej qhia cov ntaub ntawv pom los ntawm NASA telescopes rau hauv suab uas tib neeg pom tau. Cov kws ntaus nkauj txawj ntse ces ua cov suab no ntawm cov twj paj nruag tiag tiag, tsim cov suab paj nruag tshwj xeeb.

3. Lub hom phiaj ntawm Ib Lub Ntiaj Teb ntawm Lub Suab yog dab tsi?

Lub Ntiaj Teb ntawm Lub Suab aims txuas qhov sib txawv ntawm kev tshawb fawb thiab kos duab los ntawm kev muab txoj hauv kev tshiab rau tib neeg los cuam tshuam nrog cov ntaub ntawv cosmic. Nws muab lub cib fim kom paub txog qhov kev xav ntawm lub qab ntuj khwb los ntawm kev hnov ​​​​lus.

4. Sophie Kastner qhov kev pab cuam yog dab tsi?

Composer Sophie Kastner yuav siv cov ntaub ntawv sonification project ntxiv los ntawm kev tsim cov suab paj nruag uas cov kws txawj ntaus suab paj nruag tuaj yeem ua si ntawm cov twj paj nruag tiag tiag, ntxiv kev sib tw ua yeeb yam rau qhov project. Nws cov ntawv sau, xws li "Qhov twg Parallel Lines Converge," muab kev txhais lus tshwj xeeb ntawm cov ntaub ntawv cosmic.

5. Kuv yuav ua li cas thiaj paub txog Lub Ntiaj Teb ntawm Lub Suab?

Ib qho ntawm Sophie Kastner cov ntawv sau, "Where Parallel Lines Converge," muaj rau rub tawm raws li daim ntawv suab paj nruag los ntawm Chandra lub vev xaib. Nws kuj tseem tuaj yeem mloog los ntawm kev kaw cia los ntawm Ensemble Éclat.