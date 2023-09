Lub neej yav tom ntej ntawm Chaw Nres Nkoj Thoob Ntiaj Teb: NASA Tshaj Tawm US Deorbit Tsheb

By

NASA tau tshaj tawm txoj kev npaj yuav so haujlwm rau International Space Station (ISS) thaum kawg ntawm kaum xyoo. Raws li ib feem ntawm qhov chaw nres tsheb cov phiaj xwm so haujlwm, NASA tau tshaj tawm txoj kev txhim kho US Deorbit Vehicle (USDV), lub dav hlau tsim los kom muaj kev nyab xeeb deorbit ISS. ISS, kev sib koom ua ke ntawm tsib lub chaw haujlwm, tau ua haujlwm txij li xyoo 1998 thiab tau teem sijhawm txuas ntxiv mus txog xyoo 2030, nrog rau Russia tau cog lus kom txog thaum tsawg kawg 2028.

Qhov kev nyab xeeb deorbit ntawm ISS yog lub luag haujlwm sib koom ntawm tag nrho tsib lub chaw haujlwm, nrog lub hom phiaj ntawm kev zam cov cheeb tsam uas muaj neeg nyob. Hauv kev npaj rau kev so haujlwm ntawm ISS, NASA tab tom nrhiav kev hloov pauv nws cov haujlwm hauv lub ntiaj teb qis qis mus rau kev lag luam-muaj thiab ua haujlwm platforms. Qhov kev hloov pauv no yog ua kom muaj kev nkag mus tau txuas ntxiv thiab muaj nyob hauv qhov chaw rau kev tshawb fawb, kev tsim kho thev naus laus zis, thiab kev sib koom tes thoob ntiaj teb.

Cov tswv yim yav dhau los rau deorbiting ISS koom nrog siv ntau yam Roscosmos Progress spacecraft. Txawm li cas los xij, kev ntsuam xyuas tsis ntev los no tau ua rau NASA tau tshaj tawm txoj kev txhim kho lub dav hlau tshiab, USDV, uas yuav muaj peev xwm ua tau zoo dua rau lub luag haujlwm deorbit. USDV yuav tsom mus rau qhov kawg deorbit kev ua ub no thiab tej zaum yuav yog ib tug tshiab spacecraft tsim los yog hloov kho ntawm ib tug uas twb muaj lawm spacecraft. Nws yuav raug tsim los ua haujlwm ntawm nws thawj lub davhlau thiab muaj peev xwm rov ua dua tshiab thiab tsis txaus ntseeg rov qab los ua kom muaj kev kub ntxhov tseem ceeb.

Kev tsim kho USDV yuav yog ib qho nyuaj thiab siv sij hawm siv zog, yuav tsum muaj kev txhim kho ntau xyoo, kev sim, thiab ntawv pov thawj. Txawm li cas los xij, qhov kev thov lub dav hlau no sawv cev rau kev hloov pauv tseem ceeb hauv NASA txoj hauv kev rau deorbiting ISS thiab ua kom muaj kev nyab xeeb thiab tswj kev tshem tawm ntawm qhov chaw nres tsheb.

