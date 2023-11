NASA caw Txhua tus xa lawv lub npe mus rau Jupiter lub hli Europa

NASA tab tom muab lub sijhawm tshwj xeeb rau cov neeg nyiam qhov chaw kom muaj lawv cov npe kos rau hauv microchip uas yuav nyob hauv Europa Clipper qhov chaw sojntsuam. Lub dav hlau tau teem sijhawm nkag mus rau lub ntiaj teb nyob ib puag ncig Jupiter hauv tsib xyoos tom ntej, nrog lub hom phiaj tseem ceeb ntawm kev tshawb nrhiav Europa, yog ib lub hli zoo nkauj ntawm cov pa roj loj, nrhiav cov cim ntawm kev nyob. Cov kws tshawb fawb kwv yees tias Europa tuaj yeem muaj dej hiav txwv hauv qab nws txheej txheej.

Txawm hais tias qhov kev pib no yuav zoo li tshiab, NASA muaj kev coj ua ntev ntev ntawm kev koom tes rau pej xeem thiab caw lawv txoj kev koom tes hauv ntau qhov chaw tshaj tawm txoj moo zoo. Xyoo 1995, thawj Mars rover, Sojourner, tau raug hu ua tom qab 19th-xyoo pua poj niam txoj cai activist, Sojourner Truth, ua raws li cov lus qhia los ntawm ib tug hluas nkauj 12 xyoo. Lwm qhov piv txwv suav nrog mini-DVD nqa ntau txhiab tus kos npe uas raug xa mus rau Saturn nyob rau hauv Cassini-Huygens soj ntsuam.

Europa Clipper lub hom phiaj xav kom txheeb xyuas qhov chaw muaj peev xwm tsaws rau yav tom ntej missions ntawm Europa. Nws yuav siv sijhawm ob xyoos los soj ntsuam sab nraud ntawm Jupiter thiab lwm ob xyoos ntawm sab uas ntsib cov roj loj. Thaum xaus ntawm nws lub luag haujlwm, lub dav hlau yuav txhob txwm sib tsoo nrog Ganymede, ib qho ntawm Jupiter lwm lub hli.

Txog niaj hnub no, ntau dua 840,000 lub npe tau raug xa mus rau kev suav nrog hauv microchip, thiab cov tib neeg tseem muaj sijhawm ntxiv lawv cov npe mus txog rau hnub kawg ntawm Lub Kaum Ob Hlis 31st. Txhawm rau koom, cov tib neeg txaus siab tuaj yeem mus saib NASA lub vev xaib ntawm europa.nasa.gov thiab sau npe. Tsis tas li ntawd, Europa Clipper tseem yuav nqa ib zaj paj huam tshwj xeeb hu ua "In Praise of Mystery: A Poem for Europa" sau los ntawm US Poet Laureate Ada Limon.

Kev xa cov npe mus rau hauv qhov chaw cim qhia tib neeg txoj kev xav tsis thoob thiab peb lub siab xav mus tshawb nrhiav dhau qhov chaw ntawm peb lub ntiaj teb. Raws li Europa Clipper pib ntawm nws txoj kev taug kev, nws yuav nqa cov kev ntshaw thiab kev npau suav ntawm ntau txhiab tus neeg, txhua tus xav tawm lawv lub cim rau hauv lub cosmos loj.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Puas muaj leej twg tuaj yeem koom nrog txoj haujlwm no?

kiag li! Qhov kev pib no qhib rau txhua tus, tso cai rau leej twg muaj lawv lub npe xa mus rau Jupiter lub hli Europa.

2. Thaum twg yog hnub kawg xa cov npe?

Hnub kawg rau xa npe yog Lub Kaum Ob Hlis 31st.

3. Dab tsi lwm yam khoom yuav lub Europa Clipper nqa?

Ntxiv nrog rau cov npe, lub dav hlau tseem yuav nqa ib zaj paj huam hu ua "Nyob rau hauv Kev Qhuas ntawm Kev Paub Tsis Paub: Ib Paj Huam rau Europa" sau los ntawm US Poet Laureate Ada Limon.

4. Lub hom phiaj ntawm Europa Clipper lub hom phiaj yog dab tsi?

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Europa Clipper lub hom phiaj yog tshawb nrhiav Europa thiab tshawb nrhiav cov cim ntawm kev nyob, nrog rau txheeb xyuas qhov chaw muaj peev xwm tsaws rau lub hli tom ntej.

5. Muaj pes tsawg lub npe tau sau txog tam sim no?

Ntau tshaj 840,000 lub npe twb tau sau rau Europa Clipper lub hom phiaj.