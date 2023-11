Kev Pom Zoo Tshiab ntawm NASA's EMIT Instrument: Mapping Methane Point Sources

By

Thaum Lub Xya Hli 2022, NASA tau tsim lub ntiaj teb Ntog Mineral Dust Source Investigation (EMIT) cov cuab yeej nrog lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm kev kos cov pob zeb tseem ceeb hauv thaj chaw qhuav thiab kawm txog qhov cuam tshuam ntawm cov plua plav lofted rau peb qhov kev nyab xeeb. Txawm li cas los xij, qhov kev tshawb fawb tshiab tshiab tau pom tias EMIT muaj peev xwm txheeb xyuas thiab txheeb xyuas ntau dua 750 qhov chaw emissions ntawm tsev cog khoom gases, suav nrog methane, lub tsev cog khoom muaj zog ua lub luag haujlwm rau kev hloov pauv huab cua.

Yav dhau los, cov cuab yeej ntsuas methane feem ntau yog siv hauv cov dav hlau ya ntawm qhov siab qis. Txawm hais tias cov cuab yeej no muaj kev nkag siab zoo dua, lawv qhov kev pab them nqi thiab lub sijhawm ntawm kev soj ntsuam yog txwv. Lawv kuj feem ntau suav hais tias nyob deb dhau, muaj kev pheej hmoo, lossis raug nqi rau kev xa mus thoob plaws. EMIT, ntawm qhov tod tes, ua haujlwm los ntawm Chaw Nres Tsheb Thoob Ntiaj Teb, tso cai rau nws saib cov methane plumes los ntawm qhov chaw siab dua uas npog thaj tsam loj dua.

EMIT's imaging spectrometer captures 50-mais-by-50-mais cov duab, hu ua "scenes," ntawm lub ntiaj teb nto. Hauv nws thawj 30 hnub ntawm kev ua haujlwm, cov cuab yeej kuaj pom 60% mus rau 80% ntawm cov methane plumes feem ntau pom thaum lub caij sib tw hauv huab cua. Qhov kev muaj peev xwm zoo tshaj plaws no qhib qhov muaj peev xwm tshiab rau kev txheeb xyuas ob qhov loj thiab me me methane qhov chaw, suav nrog "super-emitters" uas ua rau tsis muaj txiaj ntsig rau methane emissions.

Kev txheeb xyuas cov ntsiab lus methane yog qhov tseem ceeb hauv kev daws cov kev hloov pauv huab cua. Methane muaj txog li 80 npaug ntawm kev ua haujlwm zoo ntawm cov cua kub ntau dua li cov pa roj carbon dioxide, ua rau nws ua rau lub ntiaj teb sov sov. Los ntawm kev txheeb xyuas cov peev txheej tshwj xeeb ntawm methane, cov kws tshawb fawb tuaj yeem tsim cov phiaj xwm phiaj xwm los txo qis emissions thiab txo qhov cuam tshuam ntawm kev hloov huab cua.

Txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no siv cov ntaub ntawv los ntawm EMIT qhov kev tshawb pom methane ntxiv qhia txog qhov ntsuas lub peev xwm tshaj nws lub luag haujlwm tseem ceeb. Qhov kev muaj peev xwm zoo tshaj plaws no tau dhau qhov kev cia siab thiab qhia txog qhov tseem ceeb ntawm kev nqis peev hauv cov thev naus laus zis tshiab uas muab kev nkag siab zoo ntawm peb lub ntiaj teb huab cua.

FAQ:

Q: EMIT yog dab tsi?

A: EMIT sawv cev rau Lub Ntiaj Teb Ntog Mineral Plua Plav Qhov Chaw Tshawb Fawb, NASA cov cuab yeej tau tsim tawm thaum Lub Xya Hli 2022 los qhia cov pob zeb tseem ceeb hauv thaj chaw qhuav thiab kawm txog kev cuam tshuam ntawm plua plav ntawm huab cua.

Q: Yuav ua li cas EMIT kuaj cov methane emissions?

A: EMIT siv nws cov spectrometer imaging onboard International Space Station los soj ntsuam methane plumes ntawm lub ntiaj teb nto, tso cai rau nws txheeb xyuas qhov chaw ntawm methane emissions.

Q: Vim li cas kev txheeb xyuas qhov chaw methane tseem ceeb?

A: Methane yog lub tsev cog khoom muaj zog uas ua rau lub ntiaj teb sov sov. Kev txheeb xyuas cov peev txheej tshwj xeeb ntawm methane ua rau cov kws tshawb fawb los tsim cov phiaj xwm phiaj xwm los txo qis emissions thiab txo kev hloov pauv huab cua.

Q: Yuav ua li cas EMIT lub peev xwm piv rau cov khoom siv tshuaj ntsuam xyuas methane?

A: Thaum cov cuab yeej siv nyob rau hauv dav hlau muaj kev nkag siab zoo dua, EMIT qhov siab dua qhov taw qhia thiab thaj chaw loj dua tso cai rau nws txhawm rau txheeb xyuas cov methane plumes tseem ceeb thiab txheeb xyuas cov ntsiab lus zoo dua.