NASA's Laser Communications Revolutionizing Space Data Transmission

NASA tab tom hloov pauv lub peev xwm xa cov ntaub ntawv hauv qhov chaw nrog nws cov thev naus laus zis laser kev sib txuas lus. Nrog rau qhov yuav los tom ntej ntawm ILLUMA-T payload rau International Chaw Chaw Nres Tsheb (ISS) thaum lub Kaum Ib Hlis, lub peev xwm rau kev sib txuas lus sai dua thiab muaj txiaj ntsig ntawm ISS thiab Ntiaj Teb yog nyob rau hauv ncav cuag.

Kev lig kev cai, ISS tau tso siab rau xov tooj cua zaus relay satellites rau kev xa cov ntaub ntawv. Txawm li cas los xij, kev taw qhia ntawm kev sib txuas lus laser los ntawm kev tshaj tawm txoj haujlwm zoo li ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) tau teeb tsa los hloov txoj kev cov ntaub ntawv xa tawm ntawm qhov chaw.

Kev sib txuas lus laser siv lub teeb pom kev tsis pom kev los ua kom cov ntaub ntawv ntau dua, tso cai rau lub dav hlau xa cov ntaub ntawv ntau dua rov qab mus rau lub ntiaj teb hauv ib qho kev sib kis. Qhov kev siv thev naus laus zis no tau txais txiaj ntsig zoo rau cov kws tshawb fawb ntawm ISS, vim nws muab cov ntaub ntawv hloov pauv sai dua thiab txhim kho lub peev xwm xa cov ntaub ntawv ntau heev.

Tswj los ntawm NASA's Space Communications and Navigation program, ILLUMA-T yuav ua kom pom ob txoj kev sib txuas lus laser relay thaum ntsia ntawm ISS. Nruab nrog lub telescope thiab gimbal, qhov kho qhov muag module ntawm ILLUMA-T taug qab Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) nyob rau hauv geosynchronous orbit. Txawm hais tias yog qhov loj ntawm microwave, qhov kev them nyiaj me me no ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev txhim kho qhov chaw sib txuas lus.

Ib zaug ntsia ntawm ISS, ILLUMA-T yuav xa cov ntaub ntawv ntawm tus nqi zoo ntawm 1.2 gigabits-ib-ob rau LCRD. Los ntawm qhov ntawd, cov ntaub ntawv yuav raug xa mus rau qhov chaw kho qhov muag hauv av hauv California lossis Hawaii. Tom qab ntawd cov chaw nres tsheb hauv av yuav xa cov ntaub ntawv mus rau LCRD Lub Hom Phiaj Kev Ua Haujlwm Chaw Haujlwm thiab tom qab ntawd mus rau ILLUMA-T pawg ua haujlwm hauv av ntawm NASA's Goddard Space Flight Center hauv Maryland rau kev soj ntsuam zoo.

Kev sib koom tes ntawm ILLUMA-T thiab LCRD muaj lub peev xwm los hloov kho qhov chaw sib txuas lus muaj peev xwm. NASA xav txog kev sib koom ua ke ntawm kev sib txuas lus laser hauv nws qhov chaw sib txuas lus kom tau txais txiaj ntsig ob qho tib si nyob ze-Lub Ntiaj Teb thiab kev tshawb nrhiav qhov tob tob. Nrog rau cov thev naus laus zis no, cov kws tshawb fawb thiab cov neeg nyiam qhov chaw tuaj yeem tos ntsoov kom nrawm dua, muaj txiaj ntsig zoo, thiab cov ntaub ntawv xa mus ntawm ISS thiab Ntiaj Teb.

FAQ

1. ILLUMA-T yog dab tsi?

ILLUMA-T stands for Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem thiab Amplifier Terminal. Nws yog ib qho kev them nyiaj tsim los ntawm NASA los qhia txog lub peev xwm ntawm kev sib txuas lus laser rau kev txhim kho cov ntaub ntawv kis tau tus mob hauv qhov chaw.

2. Lub tshuab laser kev sib txuas lus ua haujlwm li cas?

Kev sib txuas lus laser siv lub teeb pom kev tsis pom kev los ua kom cov ntaub ntawv ntau dua, tso cai rau kev xa cov ntaub ntawv loj dua rov qab mus rau lub ntiaj teb hauv ib qho kev sib kis. Cov thev naus laus zis no muab kev sib txuas lus nrawm dua thiab muaj txiaj ntsig ntawm qhov chaw tshaj tawm txoj moo zoo, xws li Chaw Nres Nkoj Thoob Ntiaj Teb (ISS), thiab Lub Ntiaj Teb.

3. Dab tsi yog qhov zoo ntawm kev sib txuas lus laser?

Kev sib txuas lus laser muab cov ntaub ntawv xa mus sai dua thiab muaj peev xwm xa cov ntaub ntawv ntau dua rov qab rau lub ntiaj teb. Qhov no muaj txiaj ntsig zoo rau cov kws tshawb fawb thiab kev tshawb nrhiav chaw ua haujlwm los ntawm kev txhim kho cov ntaub ntawv kis tau tus mob thiab ua kom muaj kev tshuaj xyuas ntau dua ntawm cov ntaub ntawv khaws cia hauv qhov chaw.

4. ILLUMA-T yuav txhim kho kev sib txuas lus hauv chaw li cas?

Thaum ntsia ntawm ISS, ILLUMA-T yuav ua kom pom ob txoj kev sib txuas lus laser relay. Nws yuav xa cov ntaub ntawv ntawm tus nqi zoo siab ntawm 1.2 gigabits-ib-thib ob rau Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) hauv geosynchronous orbit. Qhov kev sib koom tes no yog lub hom phiaj los hloov kho qhov chaw sib txuas lus muaj peev xwm thiab ua txoj hauv kev rau kev sib txuas lus laser hauv NASA qhov chaw sib txuas lus.