NASA Biosignatures IDEAS Lab: Thov Tam sim no rau Kev Tshawb Fawb Kev Ua Haujlwm Tshwj Xeeb

By

NASA's Astrobiology Program tab tom muab lub sijhawm zoo siab rau cov kws tshawb fawb hauv Asmeskas cov koom haum koom nrog hauv Biosignatures IDEAS lab. Lub rooj cob qhia tshiab no yog lub hom phiaj los tsim cov lus pom zoo tshiab thiab nthuav dav los ntawm kev tshuaj xyuas cov neeg sib tw tiag tiag.

Biosignatures IDEAS lab yuav muaj kev sib koom ua ke ntawm kev sib tham ua ntej virtual, kev sib tham hauv tus kheej, thiab kev sib tham hauv virtual. Cov kev sib tham hauv tus kheej yuav tshwm sim thaum Lub Ob Hlis 6-8, 2024, thaum lub sijhawm virtual yuav muaj rau Lub Ob Hlis 16, 23, thiab Lub Peb Hlis 1st.

Los ntawm kev koom nrog hauv qhov kev cob qhia no, cov kws tshawb fawb yuav muaj sijhawm los koom tes nrog cov phooj ywg, tau txais cov lus qhia muaj txiaj ntsig, thiab kho lawv cov lus pom zoo hauv lub sijhawm. Lub hom phiaj ntawm qhov kawg yog los tsim cov txheej txheem ntawm cov lus pom zoo uas yuav raug txiav txim siab rau nyiaj txiag los ntawm Exobiology program.

Txhawm rau thov rau Biosignatures IDEAS lab, cov kws tshawb fawb txaus siab tuaj yeem mus saib lub vev xaib raug cai ntawm [txuas mus thov]. Ntawm no, lawv tuaj yeem nrhiav cov ntaub ntawv ntxiv txog kev cob qhia thiab xa lawv daim ntawv thov.

Qhov kev cob qhia tshwj xeeb no yog lub sijhawm zoo rau cov kws tshawb fawb hauv thaj chaw astrobiology coj lawv cov kev tshawb fawb mus rau qhov siab tshiab. Los ntawm kev koom nrog kev tshuaj xyuas thiab kev sib koom tes ntawm lub sijhawm tiag tiag, cov neeg tuaj koom yuav tuaj yeem kho lawv cov tswv yim thiab tsim cov lus pom zoo nyiaj txiag muaj zog uas muaj peev xwm ua tau qhov tseem ceeb hauv kev ua haujlwm.

Tsis txhob plam lub sijhawm no los ua ib feem ntawm NASA Biosignatures IDEAS Lab. Thov tam sim no thiab coj koj cov kev tshawb fawb mus rau qib tom ntej!

Cov Ntsiab Lus:

- Biosignatures: Cov cim qhia txog lub neej yav dhau los lossis tam sim no uas tuaj yeem kuaj pom thiab kawm hauv ntau qhov chaw.

– IDEAS: Innovation in Development, Exploration, and Science – ib qho kev pab cuam uas txhawb kev sib koom tes thiab kev txhim kho cov tswv yim hloov pauv hauv kev tshawb nrhiav chaw.

Qhov chaw:

- NASA Astrobiology Program [tsis muaj URL muab]

- Exobiology program [tsis muaj URL muab]