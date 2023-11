Tsab xov xwm tshiab: Txoj Kev Taug Kev Unplanned ntawm NASA's Astronaut Tool Bag

By

Nyob rau hauv ib qho xwm txheej txawv txawv, ib lub hnab ntim khoom uas yog NASA tus kws tshawb fawb tau ua lub luag haujlwm tshiab raws li lub hnub qub tom qab tau dhau los ua untethered thaum lub sijhawm taug kev tsis ntev los no. Qhov xwm txheej tsis tau xav txog no tau ua rau cov neeg nyiam hauv chaw thiab cov kws tshawb fawb txog hnub qub, qhia txog cov teeb meem uas cov neeg nyob hauv lub hnub qub ntsib hauv qhov chaw tshwj xeeb ntawm qhov chaw.

Thaum lub sij hawm saib xyuas taug kev sab nraum Chaw Nres Nkoj Thoob Ntiaj Teb (ISS), NASA tus neeg caij nkoj Jasmin Moghbeli thiab Loral O'Hara poob lawv tuav ntawm lub hnab dawb muaj txiaj ntsig uas muaj cov cuab yeej. Lub hnab ntim khoom tam sim no tau ncig lub ntiaj teb kwv yees li 200 mais saum toj no, thiab cov neeg soj ntsuam hauv tebchaws Askiv tuaj yeem pom nws nrog telescopes lossis binoculars.

Thaum muaj kev txhawj xeeb txog qhov chaw khib nyiab tau raug tsa, NASA cov tub ceev xwm tau lees paub tias lub hnab ntim khoom tsis ua rau muaj kev hem thawj tam sim rau ISS lossis lwm lub satellites hauv lub voj voog. Lub koom haum tab tom saib xyuas nws txoj hauv kev thiab kwv yees tias nws yuav nyob twj ywm hauv orbit rau ob peb lub hlis.

Qhov xwm txheej no ua rau ceeb toom txog cov teeb meem nyuaj thiab cov teeb meem tsis txaus ntseeg uas tuaj yeem tshwm sim thaum lub sijhawm ua tub txib, txawm tias yuav ua tib zoo npaj cov dej num. Raws li cov cuab yeej lub hnab taug kev mus txuas ntxiv, cov neeg nyiam qhov chaw thiab cov astronomers tau ntxim nyiam los ntawm nws qhov chaw nyob ib ntus.

Nws tsis yog thawj zaug uas astronauts poob iav hauv qhov chaw. NASA astronaut Ed White poob ib lub hnab looj tes thaum lub sij hawm thawj American spacewalk nyob rau hauv 1965. Nyob rau hauv 2008, NASA astronaut Heidemarie Stefanyshyn-Piper kuj yuam kev poob ib lub hnab, thiab nyob rau hauv 2017, ob NASA astronauts poob ib daim ntawm thermal shielding thaum lub sij hawm kho.

NASA tam sim no tab tom tshawb xyuas qhov xwm txheej thiab siv cov kev ntsuas kev nyab xeeb ntxiv los tiv thaiv cov xwm txheej zoo li no tshwm sim thaum taug kev mus rau qhov chaw yav tom ntej. Nyob rau lub sijhawm no, lub hnab ntim khoom tau raug cais raws li qhov chaw khib nyiab thiab muab tus cim 58229/1998-067WC.

FAQ:

Q: Puas yog lub hnab ntim khoom muaj kev hem thawj rau International Chaw Chaw Nres Tsheb lossis lwm lub satellites?

A: Tsis yog, raws li NASA cov tub ceev xwm, lub hnab ntim khoom tsis muaj kev hem thawj tam sim ntawd rau ISS lossis lwm lub satellites hauv orbit.

Q: Cov neeg soj ntsuam tuaj yeem taug qab cov cuab yeej lub hnab li cas?

A: Lub hnab ntim cov cuab yeej tuaj yeem pom tau siv lub koob yees duab lossis lub koob yees duab, tshwj xeeb hauv tebchaws United Kingdom.

Q: Qhov no puas yog thawj zaug uas cov kws tshawb fawb tau poob lub iav hauv qhov chaw?

A: Tsis yog, muaj cov xwm txheej yav dhau los uas cov kws tshawb fawb tau ua tsis tiav cov khoom siv thaum lub sijhawm taug kev.

Q: Kev ntsuas dab tsi yog NASA tau siv los tiv thaiv qhov xwm txheej zoo sib xws?

A: NASA tab tom tshawb xyuas qhov xwm txheej thiab siv cov kev ntsuas kev nyab xeeb rau kev taug kev yav tom ntej.

Q: Ntev npaum li cas lub hnab ntim khoom yuav tsum nyob twj ywm hauv orbit?

A: NASA kwv yees tias lub hnab ntim khoom yuav nyob hauv lub voj voog rau ob peb lub hlis ua ntej tawg hauv ntiaj teb huab cua.