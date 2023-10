Lub Ingenuity Helicopter Teeb Meem Hauv av-Speed ​​Records ntawm Mars

NASA's Ingenuity nyoob hoom qav taub tau ua tiav cov ntaub ntawv ceev hauv av tshiab thaum ib qho ntawm nws lub davhlau tsis ntev los no ntawm Mars. Lub nyoob hoom qav taub me tau mus txog qhov ceev ntawm 22 mph (10 m / s) rau lub sijhawm 121 vib nas this, tshaj nws cov ntaub ntawv dhau los ntawm 17.8 mph (8 m / s) rau 124.18 vib nas this.

Txij li thaum nws xa mus rau Mars, Ingenuity nyoob hoom qav taub tau thawb cov ciam teb ntawm kev ya mus rau lwm lub ntiaj teb. Nrog rau tag nrho ntawm 62 lub davhlau thiab suav, NASA cia siab tias yuav muaj cov ntaub ntawv ntau ntxiv rau yav tom ntej.

Thaum nws lub davhlau 62nd, Ingenuity tau mus deb ntawm 880 ko taw kab rov tav thiab mus txog qhov siab tshaj plaws ntawm 59 ko taw. Lub davhlau tau siv sijhawm 121.1 vib nas this thiab tau ua nyob rau sab qaum teb sab hnub tuaj.

Lub hom phiaj tseem ceeb ntawm Ingenuity yog txhawm rau ntes cov duab ntawm Martian nto thiab xa rov qab mus rau NASA lub hauv paus chaw haujlwm. Cov duab no tom qab ntawd raug txheeb xyuas los txheeb xyuas txhua lub sijhawm muaj peev xwm tshawb fawb thiab qhia txog txoj hauv kev zoo rau Perseverance rover, lub nyoob hoom qav taub tus khub.

Ingenuity qhov kev ua tau zoo tshaj plaws ntawm Mars qhia txog kev nce qib hauv aerospace thev naus laus zis thiab ua txoj hauv kev rau kev tshawb nrhiav yav tom ntej ntawm Red Planet. Nrog txhua lub davhlau, NASA sau cov ntaub ntawv tseem ceeb thiab kev nkag siab uas ua rau peb nkag siab txog Mars thiab nws lub peev xwm los txhawb lub neej.

Qhov chaw:

- NASA's Ingenuity Flight Log

- Duab Credit: NASA