Asteroid 1998 HH49: Kev Sib Tham Ze nrog NASA's Sentry II System

By

NASA's Sentry II system tau mob siab rau taug qab Ze-Earth Asteroids (NEAs) kom ntseeg tau tias muaj kev nyab xeeb ntawm peb lub ntiaj teb. Ib lub hnub qub zoo li no, raug xaiv los ua 1998 HH49, tsis ntev los no tau txais kev saib xyuas ntawm NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS).

Ntsuas kwv yees li 600 feet ntawm qhov loj me, lub cev loj heev saum ntuj ceeb tsheej yuav tsum ua kom ze ze rau lub Kaum Hli 17. Thaum nws yuav nyob li ntawm 1.17 lab mais deb ntawm lub ntiaj teb ntawm qhov ze tshaj plaws, nws qhov nrawm nrawm ntawm 53,233 mais ib teev tau ua rau muaj kev txaus siab. ntawm astronomers.

Keeb kwm pom thaum lub Plaub Hlis 28, 1998, thiab rov pom dua thaum Lub Kaum Ob Hlis 1, 2021, lub hnub qub no yog nyob rau pawg Apollo. Lub Apollo asteroids muaj npe tom qab 1862 Apollo asteroids thiab paub zoo txog lawv txoj kev nyiam hla ntiaj teb txoj kev. Tshwj xeeb, Apollo chav kawm yog lub luag haujlwm rau xyoo 2013 Chelyabinsk meteor tawg, uas ua rau muaj kev puas tsuaj loj thiab raug mob hauv tebchaws Russia.

Txawm hais tias xyoo 1998 HH49 raug suav tias yog "muaj peev xwm txaus ntshai" vim nws qhov loj me, NASA kwv yees tias nws cov flyby yuav muaj kev nyab xeeb. Txawm li cas los xij, nws lub xub ntiag qhia txog qhov tsis muaj kev cia siab ntawm lub qab ntuj khwb loj thiab lub luag haujlwm tseem ceeb ntawm cov koom haum xws li NASA hauv kev saib xyuas ntuj ceeb tsheej.

Hauv kev xaus, NASA's Sentry II system ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev taug qab Ze-Earth Asteroids zoo li 1998 HH49 txhawm rau cia siab tias yuav muaj kev phom sij. Txawm hais tias qhov tshwj xeeb ntawm lub hnub qub flyby no tsis xav tias yuav ua rau muaj kev hem thawj, nws qhov loj me yog qhov ceeb toom ntawm qhov xav tau kev ceev faj tas li txhawm rau ua kom muaj kev nyab xeeb ntawm peb lub ntiaj teb.

Qhov chaw:

- NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS)

- 2013 Chelyabinsk meteor tawg