NASA tau ua tiav 3D Prints thiab Kev Xeem Rocket Cav Nozzle rau Kev Ua Haujlwm Sib Tw

NASA tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv kev tsim khoom ntxiv los ntawm kev ua tiav 3D luam ntawv thiab sim lub tshuab foob pob hluav taws tshiab uas yog ib feem ntawm nws txoj haujlwm RAMFIRE. RAMFIRE, uas sawv cev rau Reactive Additive Manufacturing rau Lub Plaub Hlis Industrial Revolution, yog nyiaj txiag los ntawm NASA's Space Technology Mission Directorate (STMD). Txoj haujlwm no tsom mus rau kev tsim cov khoom siv ntxiv thiab tsim cov tshuab propulsion tshiab rau NASA lub neej yav tom ntej qhov chaw ua haujlwm tob.

Hauv kev koom tes nrog cov khoom tsim tawm Elementum 3D, NASA engineers los ntawm Marshall Space Flight Center tau tsim cov hlau nplaum uas hu ua A6061-RAM2. Qhov no aluminium variant muaj qhov tsim nyog cov khoom cua sov-resistant rau siv nyob rau hauv foob pob ua ntxaij cav. Los ntawm 3D luam ntawv lub nozzle ua ib thooj, lub sij hawm tsim tau txo qis dua piv rau ib txwm tsim cov nozzles, uas tuaj yeem xav tau txog li 1,000 tus neeg koom nrog.

Lub 3D luam tawm RAMFIRE nozzle suav nrog cov kab me me kom txias lub nozzle thaum ua haujlwm thiab tiv thaiv kev yaj. Nws lub teeb yuag tso cai rau kev tsim cov khoom siv muaj zog, ua rau lub luag haujlwm sib sib zog nqus uas nqa hnyav dua. Qhov no yog qhov tseem ceeb rau NASA lub hli rau Mars txoj haujlwm, uas yog lub hom phiaj los tsim kom muaj tib neeg nyob rau lub hli ntev thiab thaum kawg xa tib neeg txoj haujlwm mus rau Mars.

Lub RAMFIRE nozzle tau dhau los ua qhov ntsuas kub kub, suav nrog kev teeb tsa roj sib txawv, ntawm Marshall's East Test Area. Cov kev ntsuam xyuas tau pom tias 3D luam ntawv nozzle tuaj yeem ua haujlwm tau zoo hauv kev xav tau qhov chaw sib sib zog nqus thiab tiv taus cov thermal, cov qauv, thiab cov khoom hnyav. Lub nozzle tseem tau koom nrog kev lag luam muaj feem cuam tshuam thiab kev kawm, nrog rau cov tuam txhab aerospace ntsuam xyuas cov txheej txheem aluminium tshiab thiab 3D luam ntawv rau ntau yam kev siv.

Qhov kev ua tiav no los ntawm NASA qhia txog kev siv cov khoom siv ntxiv hauv kev tsim cov foob pob hluav taws cav. Lwm lub tuam txhab, xws li AMCM thiab Agile Space Industries, kuj tseem siv 3D luam ntawv thev naus laus zis los tsim cov combustion chambers thiab cov foob pob hluav taws tseem ceeb. Cov kev nce qib hauv kev tsim khoom ntxiv yog qhov tseem ceeb rau yav tom ntej ntawm kev tshawb nrhiav qhov chaw thiab kev txhim kho cov txheej txheem propulsion siab heev.

