Cov Keeb Kwm Ntawm Neanderthal thiab Homo sapiens: Kev Pom Zoo los ntawm DNA Analysis

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb ntawm University of Geneva (UNIGE) muab kev nkag siab tshiab rau kev faib tawm ntawm Neanderthal DNA hauv Homo sapiens niaj hnub no. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv Journal Science Advances, tshawb nrhiav seb DNA los ntawm Neanderthals tau muab faib li cas hauv Homo sapiens genome nyob rau hauv 40,000 xyoo dhau los.

Cov kev tshawb fawb qhia txog kev hloov pauv hloov maj mam nyob rau hauv lub xub ntiag ntawm Neanderthal DNA thoob plaws lub sijhawm sib txawv thiab thaj chaw thaj chaw, ua rau pom kev sib cuam tshuam keeb kwm ntawm ob hom no. Nws tau ntev tau paub tias Neanderthals thiab Homo sapiens interbred, ua rau kwv yees li ob feem pua ​​​​ntawm Neanderthal-keeb kwm DNA hauv cov genomes ntawm Eurasians niaj hnub no.

Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb fawb qhia tau tias qhov feem pua ​​​​ntawm no tsis zoo ib yam thoob plaws Eurasia. Neanderthal DNA yog me ntsis ntau tshaj nyob rau hauv Asian genomes piv rau cov nyob sab Europe. Ib qho kev piav qhia yog qhov sib txawv ntawm kev xaiv ntuj tsim ntawm cov noob caj noob ces Neanderthal tuaj yeem ua rau muaj qhov sib txawv ntawm cov neeg Esxias thiab European.

Lwm txoj kev xav tau los ntawm UNIGE cov kws tshawb fawb qhia tias kev tsiv teb tsaws chaw tuaj yeem yog qhov tseem ceeb hauv kev faib tawm ntawm Neanderthal DNA. Thaum cov neeg tsiv teb tsaws chaw sib xyaw nrog cov pej xeem hauv zos, cov pej xeem hauv zos DNA zoo li nce hauv kev faib ua feem nrog qhov kev ncua deb ntawm pab pawg neeg tsiv teb tsaws chaw.

Txhawm rau ntsuas qhov kev xav no, cov kws tshawb fawb tau siv cov ntaub ntawv uas muaj ntau dua 4,000 genomes ntawm cov tib neeg los ntawm Eurasia yos rov qab 40,000 xyoo. Lawv cov ntaub ntawv tshawb fawb qhia tau tias European Paleolithic cov neeg yos hav zoov-sau muaj qhov feem ntau me ntsis ntawm Neanderthal DNA piv rau lawv cov neeg Esxias. Txawm li cas los xij, thaum lub sijhawm hloov pauv ntawm Neolithic (10,000 txog 5,000 xyoo dhau los), muaj kev txo qis ntawm Neanderthal DNA hauv European genomes, uas ua rau muaj feem pua ​​​​ntawm cov neeg Esxias tsawg dua.

Kev tuaj txog ntawm thawj cov neeg ua liaj ua teb los ntawm Anatolia thiab thaj av Aegean thaum lub sijhawm no, uas nqa Neanderthal DNA tsawg dua, ntxiv rau cov concentration ntawm Neanderthal DNA hauv Tebchaws Europe. Cov kev tshawb pom no muab kev nkag siab zoo rau kev taug kev mus los thiab kev sib xyaw ntawm ob hom no.

Hauv kev xaus, kev sib koom ua ke ntawm kev tshawb fawb genome thaum ub thiab cov ntaub ntawv archaeological tso cai rau peb los daws cov keeb kwm nyuaj ntawm Neanderthals thiab Homo sapiens. Txoj kev tshawb no ua ib qho kev siv rau kev tshawb fawb yav tom ntej thiab yuav pab txheeb xyuas cov kab mob caj ces uas txawv ntawm qhov nruab nrab, muaj peev xwm nthuav tawm cov txiaj ntsig zoo lossis qhov tsis zoo.

– Original Article: Kev Txhawb Kev Tshawb Fawb

- University of Geneva: www.unige.ch/en/about/more-about-unige/