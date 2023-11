Qhov Tsis Paub Tsis Paub: Kev poob huab cua thiab cov ntiaj chaw ploj

Ib txoj kev tshawb nrhiav tshiab uas siv cov ntaub ntawv los ntawm NASA tus so Kepler Space Telescope tau tso lub teeb rau ntawm ib qho ntawm lub ntiaj teb txoj kev paub tsis meej tshaj plaws: qhov tsis muaj exoplanets 1.5 txog 2 npaug ntawm lub ntiaj teb. Coj los ntawm Jessie Christiansen los ntawm Caltech / IPAC, kev tshawb fawb tshawb nrhiav cov laj thawj tom qab qhov txawv txav txawv no thiab qhia txog qhov tsis xav txog qhov ua txhaum - huab cua poob.

"Cov kws tshawb fawb Exoplanet muaj cov ntaub ntawv txaus tam sim no los hais tias qhov sib txawv no tsis yog fluke. Muaj ib yam dab tsi tshwm sim uas cuam tshuam cov ntiaj chaw kom ncav cuag thiab / lossis nyob ntawm qhov loj me no, "Christiansen piav qhia.

Txoj kev tshawb no qhia ob lub ntsiab mechanisms lub luag hauj lwm rau lub atmospheric poob: core-powered loj poob thiab photoevaporation. Core-powered huab hwm coj poob tshwm sim thaum lub ntiaj teb cov tub ntxhais kub maj mam thawb nws cov huab cua mus dhau sijhawm. Ntawm qhov tod tes, photoevaporation cuam tshuam nrog cov hluav taws xob hnyav los ntawm lub ntiaj teb lub hnub qub lub hnub qub tshem tawm nws cov huab cua, zoo li lub tshuab plaub hau cosmic melting lub thawv dej khov.

Txhawm rau tshawb xyuas cov txheej txheem no, Christiansen pab pawg tau tsom mus rau pawg hnub qub Praesepe thiab Hyades, paub txog lawv cov txheeb ze cov hluas hauv cov ntsiab lus cosmic. Hauv cov pawg no, ze li ntawm 100% ntawm cov hnub qub tseem muaj cov hnub qub sub-Neptune lossis cov neeg sib tw hauv ntiaj teb orbiting lawv, thaum cov hnub qub qub pom tsuas yog 25% tuav tus nqi rau sub-Neptunes. Cov kev tshawb pom no cuam tshuam cov kev xav yav dhau los uas photoevaporation ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv exoplanet evolution.

Cov txiaj ntsig tau pom zoo tias cov tub ntxhais-powered huab hwm coj poob yog qhov tseem ceeb ntawm qhov pom qhov sib txawv. Yav dhau los, astronomers ntseeg hais tias huab cua poob feem ntau tshwm sim los ntawm photoevaporation nyob rau hauv thaum ntxov theem ntawm exoplanet evolution. Qhov zoo tshaj plaws atmospheric tuav nyob rau hauv cov hluas hnub qub pawg xws li Praesepe thiab Hyades qhia ib tug txawv zaj dab neeg.

Thaum txoj kev tshawb no qhia txog qhov tseem ceeb hauv peb txoj kev nkag siab ntawm exoplanets, nws tsuas yog ib qho ntawm qhov loj dua cosmic puzzle. Christiansen hais ntxiv tias kev tshawb fawb tsis tu ncua thiab kev tshawb fawb yav tom ntej yuav txuas ntxiv tshawb nrhiav thiab sim cov kev tshawb pom no, nthuav tawm kev nkag siab ntau ntxiv rau qhov tsis paub meej ntawm lub ntiaj teb.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

1. Kepler Space Telescope yog dab tsi?

Lub Kepler Space Telescope yog NASA lub hom phiaj tsim los tshawb pom exoplanets, cov ntiaj chaw uas orbit hnub qub sab nraum peb lub hnub ci. Nws ua haujlwm los ntawm 2009 txog 2018 thiab muab cov ntaub ntawv tseem ceeb rau kev nkag siab cov yam ntxwv thiab kev faib tawm ntawm exoplanets.

2. Dab tsi yog atmospheric poob?

Atmospheric poob yog hais txog cov txheej txheem uas lub ntiaj teb poob nws cov huab cua nyob rau lub sijhawm. Qhov no tuaj yeem tshwm sim vim muaj ntau yam, xws li hluav taws xob los ntawm lub ntiaj teb lub hauv paus lossis cov hluav taws xob hnyav los ntawm nws lub hnub qub.

3. Dab tsi yog sub-Neptunes?

Sub-Neptunes yog ib hom exoplanet uas me me dua Neptune, tab sis loj dua lub ntiaj teb. Lawv yog cov yam ntxwv los ntawm lawv cov gaseous muaj pes tsawg leeg thiab feem ntau pom nyob rau hauv cov chaw nyob ntawm lawv cov hnub qub hostess.

4. Dab tsi yog qhov txawv ntawm cov tub ntxhais-powered huab hwm coj poob thiab photoevaporation?

Core-powered huab hwm coj poob tshwm sim thaum lub ntiaj teb cov tub ntxhais kub maj mam thawb nws cov huab cua mus dhau sijhawm. Photoevaporation, ntawm qhov tod tes, yog cov txheej txheem uas lub ntiaj teb huab cua raug tshem tawm los ntawm cov hluav taws xob hnyav los ntawm nws lub hnub qub.

Qhov chaw:

- NASA - Kepler Space Telescope