Cov kws tshawb fawb tshawb pom tias lub ntiaj teb cov hlau muaj nuj nqis nyob li cas nyob ze rau saum npoo

Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov laj thawj vim li cas cov hlau tseem ceeb xws li kub, platinum, thiab palladium pom nyob ze ntawm lub ntiaj teb saum npoo, txawm tias lawv qhov ntom ntom qhia tias lawv yuav tsum tau poob rau hauv qhov tseem ceeb. Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom tias cov hlau no tau raug dai rau hauv ib nrab-melted pob zeb tom qab loj qhov chaw pob zeb tsoo nrog lub ntiaj teb. Lub xub ntiag ntawm cov hlau tseem ceeb nyob ze ntawm qhov chaw tau ua rau cov kws tshawb fawb ntev ntev, tab sis nws ntseeg tau tias lawv tau tsaws rau lub ntiaj teb thaum muaj kev cuam tshuam nrog cov pob zeb loj hauv qhov chaw sai sai tom qab lub ntiaj teb tsim. Txawm li cas los xij, es tsis txhob tso rau hauv lub hauv paus, cov hlau no percolated los ntawm lub mantle thiab ua rau hauv cov pob zeb solidifying, cia lawv nyob ze rau ntawm qhov chaw.

Hauv kev tshawb fawb tsis ntev los no, cov kws tshawb fawb sim simulated cov kev cuam tshuam thaum ub ntawm lub ntiaj teb thaum ntxov kom nkag siab tias yog vim li cas cov hlau tseem ceeb no tsis poob rau hauv lub hauv paus. Lawv pom tias thaum lub pob zeb loj loj, uas muaj peev xwm loj ntawm lub hli, sib tsoo nrog lub ntiaj teb, nws tsim lub magma dej hiav txwv molten uas nkag mus rau hauv lub mantle. Hauv qab no magma dej hiav txwv yog ib cheeb tsam ntawm ib nrab-melted, ib nrab-khoom pob zeb. Cov hlau los ntawm cov impactor maj mam permeated no ib nrab-molten cheeb tsam, sib tov nrog lub mantle. Es tsis txhob sinking ncaj qha mus rau lub hauv paus, cov hlau-infused mantle solidified, trapping fragments ntawm hlau raws txoj kev.

Ntau txhiab xyoo dhau los, qhov churning thiab convection nyob rau hauv lub mantle coj cov hlau los ze zog mus rau lub crust, ua rau lawv siv tau rau mining ua hauj lwm. Qhov kev tshawb pom no ua rau pom lub hauv paus chiv keeb thiab kev nplua nuj ntawm cov hlau muaj txiaj ntsig hauv ntiaj teb, piav qhia tias lawv tau nyob ze li cas. Tsis tas li ntawd, nws muaj peev xwm hais tias cov cheeb tsam hlau nplua nuj nyob hauv lub mantle tseem tuaj yeem pom niaj hnub no hauv cov duab seismic ntawm lub ntiaj teb sab hauv.

Kev tshawb fawb ntxiv tuaj yeem koom nrog simulating cov kev cuam tshuam zoo sib xws rau lwm lub ntiaj teb hauv av xws li Mars lossis Venus kom nkag siab tias cov txheej txheem no yuav ua haujlwm li cas ntawm ntau lub ntiaj teb. Txoj kev tshawb no muab kev nkag siab zoo rau cov txheej txheem geological uas tau ua rau peb lub ntiaj teb thiab kev faib tawm ntawm cov hlau muaj txiaj ntsig.

