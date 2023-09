Paub tsis meej Ultra-High Energy Source tshawb xyuas los ntawm Astronomers

Ib pab neeg ntawm astronomers los ntawm University of Maryland thiab Michigan Technological University tau ua txoj kev tshawb fawb los tshawb xyuas qhov tsis paub txog lub zog ultra-high gamma-ray qhov chaw hu ua LHAASO J2108 + 5157. Cov gamma-ray qhov chaw nrog photon energies saum 0.1 PeV yog cais raws li ultra-high zog (UHE) gamma-ray qhov chaw. Qhov tseeb ntawm cov peev txheej no tsis to taub zoo, yog li cov astronomers niaj hnub tshawb nrhiav cov khoom tshiab ntawm hom no kom paub ntau ntxiv txog lawv.

Pab pawg coj los ntawm Sajan Kumar ntawm University of Maryland tau tsom mus rau lawv txoj kev kawm ntawm LHAASO J2108 + 5157, uas yog qhov chaw zoo li cuam tshuam nrog huab cua molecular nyob txog 10,700 lub teeb xyoo deb. Cov kev soj ntsuam yav dhau los tsis tau txheeb xyuas cov X-ray counterparts rau qhov chaw no, ua rau nws nyuaj rau txiav txim siab txog keeb kwm ntawm nws cov gamma-ray emissions. Kumar pab neeg tau siv Lub Zog Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob Hluav Taws Xob (VERITAS) thiab High-Altitude Dej Cherenkov Observatory (HAWC) los soj ntsuam LHAASO J2108+5157 thiab sau cov ntaub ntawv ntxiv txog nws cov UHE gamma-ray emissions.

Cov kev soj ntsuam tsis pom ib qho tseem ceeb emission nyob ze ntawm txoj hauj lwm ntawm LHAASO J2108+5157. Spectral tsom xam ntawm thaj av ib ncig ntawm lub hauv paus qhia tau hais tias cov emissions yog raws li cov kev tshawb fawb yav dhau los thiab tej zaum yuav muaj ib tug leptonic keeb kwm. Txawm li cas los xij, kev tshawb pom ntawm huab cua tshiab molecular nyob ib puag ncig ntawm LHAASO J2108 + 5157 muab kev pom ntxiv rau hauv keeb kwm ntawm kev pom gamma-ray emission. Cov astronomers tau xaus lus tias nws muaj feem ntau tias cov gamma rays yog tsim los ntawm cov channel hadronic, nrog cov huab molecular ua lub hom phiaj tseem ceeb rau cov cosmic rays uas tau nrawm los ntawm PeVatrons tsis paub.

Kev soj ntsuam ntxiv thiab kev tshuaj xyuas yog tsim nyog kom nkag siab qhov xwm txheej ntawm LHAASO J2108+5157. Cov kws tshawb fawb tau qhia tias kev soj ntsuam yav tom ntej los ntawm Cherenkov Telescope Array (CTA) thiab kev tshuaj xyuas hauv X-ray band yog xav tau los muab kev nkag siab ntau ntxiv rau qhov tsis muaj zog ultra-high lub zog.

Tau qhov twg los: Sajan Kumar et al, VERITAS thiab HAWC kev soj ntsuam ntawm qhov chaw tsis paub LHAASO J2108+5157, arXiv (2023).

- Sajan Kumar et al, VERITAS thiab HAWC kev soj ntsuam ntawm qhov chaw tsis paub LHAASO J2108+5157, arXiv (2023). PIB: 10.48550/arxiv.2309.00089

Cuaj Hlis 2023, 09.