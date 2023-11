Leaf-Eared nas: Cov neeg nyob hauv lub tebchaws tsis zam txim rau Andes

Nyob rau hauv cov rugged thiab unforgiving struts ntawm lub Andes roob, qhov twg kub yuav poob mus rau ib tug pob txha-chilling rho tawm 40 degrees Celsius ( rho tawm 40 degrees Fahrenheit), ib tug yuav xav tias yuav ua li cas muaj sia nyob yuav ciaj sia. Txawm li cas los xij, tawm tsam txhua qhov tsis sib xws, muaj ib hom nas uas tsis tau hloov mus rau qhov chaw hnyav no tab sis tau ua rau lawv lub tsev - cov nplooj-eared nas.

Tsis zoo li cov hav lush thiab hav zoov pom ntawm qhov siab qis, qhov ua siab tshaj ntawm Andes tam sim no ib qho chaw tsis muaj zog thiab desolate toj roob hauv pes, qhov chaw ntsuab tsis tshua muaj thiab muaj kev nyuaj siab. Nyob nruab nrab ntawm qhov chaw tsis zoo no, cov nas tsuag nplooj tau tswj kom pom kev noj qab haus huv thiab ua kom muaj lub neej tshwj xeeb.

Cov me me uas muaj peev xwm ua tau zoo no muaj cov kev hloov pauv tau zoo uas ua rau lawv muaj sia nyob. Lawv lub ntsiab lus txhais, ntev thiab nplooj-zoo li pob ntseg, pab tswj lub cev kub los ntawm kev muab qhov chaw ntxiv rau cov cua sov dissipation. Qhov no tso cai rau cov nas tuaj yeem tiv taus qhov txias txias uas ua rau lawv qhov chaw nyob.

Tsis tas li ntawd, nplooj-eared nas tau hloov zuj zus los ua cov tsiaj txhu zoo heev. Lawv cov zaub mov feem ntau muaj cov ntoo thiab cov nyom uas tuaj yeem muaj sia nyob ntawm qhov siab siab no. Cov nroj tsuag zoo li no, uas suav nrog cov tsiaj tawv zoo li yareta thiab chuquiraga, muab cov khoom noj tsim nyog rau cov nas kom vam meej, txawm tias zoo li tsis muaj neeg nyob.

Tab sis nws tsis yog lub cev hloov kho uas ua rau lawv txoj sia nyob. Nplooj-eared nas kuj qhia txog kev coj cwj pwm zoo. Lawv yog cov tsiaj uas muaj kev sib raug zoo, nyob hauv cov zej zog sib raug zoo, uas yuav pab nrhiav zaub mov, chaw nyob, thiab tiv thaiv cov tsiaj nyeg hauv qhov chaw nyuaj no.

Lub peev xwm ntawm nplooj-eared nas kom vam meej nyob rau hauv cov mob hnyav no qhia txog qhov zoo kawg nkaus resilience thiab adaptability ntawm xwm. Nws ua ib qho kev ceeb toom tias lub neej tuaj yeem vam meej nyob rau hauv qhov chaw tsis txaus siab tshaj plaws, muab kev nkag siab zoo txog yuav ua li cas cov tsiaj tuaj yeem nyob twj ywm thiab vam meej tawm tsam zoo li qhov tsis sib xws.

FAQ:

