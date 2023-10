Ib tug 'Globster' Ntxuav Ashore hauv Papua New Guinea: Puas Yog Ib Tug Tsiaj Zoo li Mermaid?

By

Ib qho kev tshawb pom tsis meej thiab xav tsis thoob tau ua rau lub ntiaj teb zoo li tus tsiaj zoo li mermaid tau ntxuav ntawm ntug dej hauv Papua New Guinea thaum lub Cuaj Hlis 20, 2023. Cov kws tshaj lij tab tom tshuaj xyuas tus tsiaj thiab xav tias nws yog 'Globster', ib lo lus siv los piav txog cov nqaij hauv hiav txwv. Muaj qee zaus pom ntawm ntug hiav txwv dej hauv ntau lub xeev ntawm kev lwj.

Tus kws tshawb fawb ib puag ncig Helene Marsh ntseeg tias lub pob tsis muaj sia yog qhov seem ntawm cov cetacean decomposed. Sascha Hooker, tus kws tshaj lij tsiaj hauv hiav txwv, pom zoo nrog qhov kev ntsuas no. Ntxiv mus, Erich Hoyt, tus kws tshawb fawb ntawm Whale thiab Dolphin Conservation hauv UK, qhia tias lub globster tuaj yeem yog dugong, tseem hu ua nyuj hiav txwv. Hoyt ntseeg tias tus tsiaj no tau tuag rau ob peb lub lis piam.

Qhov kev tshawb pom ntawm tus tsiaj ntxim nyiam no tau ua rau muaj kev txaus siab thiab kev sib tham. Txawm hais tias qee tus yuav ceev nrooj koom nrog cov mermaids legendary, cov kws tshawb fawb tseem tab tom tsom rau kev nkag siab qhov tseeb ntawm tus qauv. Kev tshuaj xyuas ntxiv thiab kev tshuaj ntsuam xyuas yuav ua rau pom qhov tseeb ntawm nws cov hom thiab qhov xwm txheej uas ua rau nws pom ntawm lub puam.

Lub zej zog kev tshawb fawb tau mob siab xav xav txog qhov hloov tshiab ntxiv thiab kev tshawb fawb tshawb pom uas yuav daws tau qhov tsis paub nyob ib puag ncig tus tsiaj ntxim nyiam no. Kev nkag siab txog cov tsiaj uas nyob hauv peb cov dej hiav txwv yog qhov tseem ceeb rau kev khaws cia thiab kev txuag ntawm marine lub neej, thiab kev tshawb pom zoo li no ua rau nthuav peb txoj kev paub thiab txhawb nqa kev txaus siab rau qhov kev xav ntawm lub ntiaj teb.

Cov Ntsiab Lus:

- Globster: Masses ntawm marine nqaij pom nyob rau ntawm ntug hiav txwv dej nyob rau hauv ntau lub xeev ntawm lwj.

- Cetacean: Ib pawg ntawm cov tsiaj hauv hiav txwv uas suav nrog whales, dolphins, thiab porpoises.

- Dugong: Ib hom tsiaj loj hauv hiav txwv, feem ntau hu ua nyuj hiav txwv, uas nyob hauv ntug dej hiav txwv hauv Indian thiab Pacific Oceans.

Qhov chaw:

- Tus kws tshawb fawb Environmental Helene Marsh

- Marine mammal specialist Sascha Hooker

- Tus kws tshawb fawb Erich Hoyt ntawm Whale thiab Dolphin Conservation hauv UK

(Faj seeb: Cov ntawv tshaj tawm hauv social media suav nrog hauv tsab xov xwm tau raug tshem tawm.)