Tus Neeg Tsis Paub Zoo tau ntxuav ntawm lub puam hauv Papua New Guinea

By

Cov ntsiab lus: Cov kws tshaj lij tau xav tsis thoob los ntawm cov seem uas ploj lawm ntawm tus tsiaj uas tau ntxuav ntawm lub puam hauv Papua New Guinea. Txawm hais tias nws tus kheej tsis paub tseeb, cov kws tshaj lij xav tias nws tuaj yeem yog tus tsav whale, ntses taub ntswg ntev, hiav txwv nyuj, lossis txawm tias tus shark.

Qhov kev tshawb pom tsis txaus ntseeg tau txais tos cov neeg taug kev hauv hiav txwv hauv Papua New Guinea, vim tias qhov sib tw thiab lwj ntawm ib tus tsiaj tsis paub tau tshwm sim ntawm ntug dej hiav txwv. Cov kws tshaj lij tam sim no tab tom tshuaj xyuas tus tsiaj los txiav txim siab nws hom thiab ua rau tuag.

Txawm hais tias tus tsiaj tiag tiag tus kheej tseem yog qhov tsis paub, cov kws tshawb fawb hauv hiav txwv tau qhia ntau qhov ua tau. Nws tuaj yeem yog whale pilot, paub txog lawv lub taub hau sib txawv thiab lub cev muaj zog. Dolphins kuj muaj cov yam ntxwv ntawm lub cev zoo sib xws, ua rau lawv muaj peev xwm sib tw.

Hiav txwv nyuj, los yog manatees, yog lwm qhov ua tau los ntawm cov kws tshaj lij. Cov tsiaj loj thiab maj mam marine no feem ntau pom nyob rau hauv ntug dej hiav txwv thiab paub txog lawv cov zaub mov noj. Lawv qhov tshwj xeeb zoo li, nrog paddle-zoo li flippers thiab lub cev sib npaug, qhia qee qhov zoo ib yam li tus tsiaj tsis paub.

Interestingly, qee cov kws tshaj lij txawm hais tias cov tsiaj seem tuaj yeem yog tus shark. Muab lub xeev ntawm kev lwj, nws yog ib qho nyuaj los txiav txim qhov tseeb cov yam ntxwv uas yuav lees paub qhov kev xav no. Txawm li cas los xij, sharks muaj nyob rau hauv cov dej nyob ib ncig ntawm Papua New Guinea thiab muaj ntau hom tsiaj uas nyob hauv cheeb tsam.

Kev tshuaj xyuas ntxiv thiab kev tshuaj xyuas cov seem yuav raug ua kom pom tseeb ntxiv ntawm tus tsiaj tus kheej. Kev kuaj DNA thiab kev txheeb xyuas pob txha yuav pab muab cov lus teb ntau dua. Txog thaum ntawd, qhov kev tshawb pom tsis meej no tseem ua rau cov kws tshawb fawb thiab cov neeg taug kev zoo ib yam, ua rau lawv xav txog cov lus zais ntawm hiav txwv.

Cov Ntsiab Lus:

- Pilot whale: Ib hom whale paub txog lawv lub taub hau thiab lub cev bulbous.

- Dolphin: Cov tsiaj hauv dej uas muaj lub cev zoo sib xws rau whales.

- Hiav txwv nyuj: Kuj hu ua manatee, loj, herbivorous marine mammal nrog paddle-zoo li flippers thiab lub cev sib npaug.

- Shark: Ib tug ntses predatory nrog lub pob txha pob txha.

Qhov chaw:

- Tsis muaj URLs muab.