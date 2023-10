Mysterious Bang and Flash of Light Startles Melbourne Cov neeg nyob hauv Melbourne: Meteor nkag mus hauv ntiaj teb huab cua

By

Cov neeg nyob hauv Melbourne sab qaum teb sab hnub tuaj tau poob qhov xav tsis thoob rau hnub Wednesday hmo ntuj raws li lub suab nrov nrov thiab lub teeb ci ntsa iab ci ntsa iab saum ntuj. Cov kws tshaj lij ntseeg tias qhov tshwm sim no yog tshwm sim los ntawm lub hnub qub nkag mus rau hauv lub ntiaj teb huab cua, nyiam cov neeg hauv zos hauv Doreen, Mernda, Balwyn, thiab Doncaster.

Kev xav txog lub hauv paus ntawm lub suab nrov xws li kev ua haujlwm thiab foob pob hluav taws mus rau xob quaj lossis txawm tias UFO. Txawm li cas los xij, Dr. Brad Tucker, tus kws tshawb fawb hnub qub los ntawm Australian National University, tau piav qhia tias qhov kev piav qhia zoo tshaj plaws yog lub hnub qub. Nws piav txog cov meteors yog cov seem ntawm asteroids uas tawg tawm thiab taug kev los ntawm qhov chaw.

Lub meteor lub luag hauj lwm rau lub spectacle tau kwv yees qhov luaj li cas ntawm ib tug basketball, kwv yees li ntawm 10 cm thiab 40 cm dav. Nws tau mus ncig ntawm qhov nrawm nrawm ntawm 20km ib thib ob lossis 72,000km ib teev, tso tawm ntau lub zog thaum nkag mus rau lub ntiaj teb huab cua. Dr. Tucker piv lub zog tso tawm no rau ntawm lub foob pob me me.

Txawm hais tias meteors ntawm qhov xwm txheej no tsis yog qhov tsis tshua muaj, lawv nyuaj rau nrhiav thiab kwv yees. Cov kws tshawb fawb tsis tu ncua ua haujlwm txhim kho lawv txoj hauv kev txheeb xyuas thiab taug qab cov khoom no, tshwj xeeb tshaj yog cov loj dua uas tuaj yeem ua rau muaj kev hem thawj rau lub ntiaj teb. Dr. Tucker hais txog qhov yuav tsum tau ceev faj thiab kawm txog cov xwm txheej no txhawm rau txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm lub hnub ci lub hauv paus chiv keeb thiab kev hloov pauv.

Hmoov zoo, tsis tas yuav muaj kev ceeb ntshai txog qhov cuam tshuam ntawm meteors. Txawm li cas los xij, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum tau tshaj tawm cov kev pom lossis kev paub ntawm cov xwm txheej zoo li no rau cov koom haum xws li International Meteor Organization lossis Fireballs hauv Ntuj. Cov ntawv ceeb toom no ua rau muaj kev tshawb fawb tshawb fawb thiab muab kev pom zoo rau qhov xwm txheej thiab tus cwj pwm ntawm meteors.

Qhov xwm txheej tsis ntev los no hauv Melbourne tsis nyob ib leeg, raws li cov xwm txheej zoo sib xws tau tshwm sim hauv lwm qhov chaw ntawm Australia. Thaum lub Yim Hli, Victoria tau pom ib lub teeb tsis pom kev ntawm lub teeb streaking thoob plaws lub ntuj hmo ntuj, thaum kawg ua rau lub suab nrov nrov. Australia lub chaw haujlwm chaw haujlwm tau lees paub tias nws yog qhov tshwm sim los ntawm kev hlawv cov khib nyiab hauv qhov chaw. Ib yam li ntawd, cov neeg nyob hauv Sydney tau tshaj tawm qhov kev tawg tsis tau piav qhia hauv 2021, nrog cov tub ceev xwm nrhiav tsis muaj pov thawj pom tseeb.

Hauv kev xaus, qhov tshwm sim ntawm meteors tsis yog txawv kiag li. Thaum lawv tuaj yeem tshwm sim raws li cov xwm txheej txaus ntshai, lawv muab sijhawm rau cov kws tshawb fawb muaj txiaj ntsig kom nkag siab tob rau hauv kev paub tsis meej ntawm peb lub ntiaj teb. Kev ceev faj, kev kawm, thiab kev tshaj tawm ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev nthuav tawm cov lus zais ntawm cov neeg tuaj xyuas ntuj ceeb tsheej no.

