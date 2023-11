Tshiab Quantum Computing Technology aims los txhim kho kev soj ntsuam kev pheej hmoo dej nyab

By

Kev nyab xeeb dej nyab tau dhau los zuj zus vim yog kev hloov pauv huab cua, ua rau muaj kev sib tw tseem ceeb rau cov zej zog thoob ntiaj teb. Kev kho kom haum rau qhov kev nyab xeeb tshiab no yuav tsum muaj cov kev daws teeb meem tshiab, thiab ib lub tuam txhab ua ntej ntawm kev daws qhov kev sib tw no yog Multiverse Computing, lub tuam txhab software quantum nyob hauv Spain.

Hauv kev sib koom ua ke, Multiverse Computing tau koom tes nrog Oxford Quantum Circuits (OQC) hauv UK thiab Moody's Analytics hauv Teb Chaws Asmeskas kom siv quantum suav tshuab rau kev ntsuas kev pheej hmoo dej nyab. Nrog kev pab nyiaj ntawm £ 100,056 los ntawm Innovate UK, Spanish startup aims los tsim kom muaj tseeb thiab muaj txiaj ntsig cov qauv kev kwv yees los ntsuas kev pheej hmoo dej nyab.

Cov txheej txheem niaj hnub ntawm kev ua qauv dej nyab tau txwv los ntawm kev sib tw ntawm kev sib tw ntawm kev khiav simulations hla thaj chaw loj hauv kev daws teeb meem siab. Txawm li cas los xij, quantum suav nthuav qhia txoj hauv kev zoo rau kev nce qib hauv daim teb no. Los ntawm kev siv quantum tshuab kev kawm (QML) thiab tsim cov emulators los ua lwm txoj hauv kev rau physics-based qauv, Multiverse Computing thiab nws cov neeg koom tes txhawm rau txhim kho qhov raug thiab ua tau zoo ntawm kev ntsuas kev nyab xeeb.

Sergio Gago, Moody's Managing Director ntawm Quantum thiab GenAI hais tias "Nrog quantum suav tshuab, peb muaj peev xwm los hloov pauv kev ntsuas kev pheej hmoo dej nyab. Enrique Lizaso Olmos, tus tsim thiab CEO ntawm Multiverse Computing, kuj ntseeg tias txoj hauv kev quantum tuaj yeem ua rau muaj txiaj ntsig zoo rau kev hloov pauv huab cua.

Raws li tus thawj coj ua lag luam, Multiverse Computing yuav yog lub luag haujlwm rau software thiab quantum algorithm kev txhim kho, thaum OQC yuav muab cov khoom tsim nyog quantum. Moody's yuav pab txhawb kev lag luam kev txawj ntse, cov ntaub ntawv, thiab kev nkag siab txog kev ua haujlwm ntawm kev suav. Qhov kev sib koom tes no tau txais qhov chaw nyob rau theem 1 ntawm Quantum Catalyst Fund kev sib tw, thiab yog tias ua tiav, nws yuav nce mus rau Theem 2 xyoo tom ntej, nrog rau kev siv nyiaj ntawm £ 1.2mn.

UK Department of Environment, Food, and Rural Affairs yuav yog thawj tus neeg siv khoom los sim cov kev daws teeb meem no, txhawm rau hloov kho kom zoo dua rau huab cua huab cua tshwm sim los ntawm kev hloov pauv huab cua. Nrog kev kwv yees txhua xyoo poob ntau dua £ 700mn vim dej nyab hauv av, qhov xav tau kev txhim kho cov cuab yeej ntsuas kev pheej hmoo dej nyab thiab cov tswv yim yog ceev.

Kev hloov pauv huab cua twb tau muaj kev cuam tshuam loj heev thoob plaws ntiaj teb, raws li tau pom nyob rau hauv cov xwm txheej dej nyab tsis ntev los no hauv lub teb chaws Yelemees, Belgium, thiab hauv nruab nrab Tim Nkij teb chaws. Nyob rau hauv lub teeb ntawm cov xwm txheej no, siv cov thev naus laus zis zoo li kev txawj ntse txawj ntse thiab quantum xam kom txo tau thiab tiv thaiv qhov tshwm sim ntawm dej nyab tsis tau muaj qhov tseem ceeb dua.

FAQ:

Q: Multiverse Computing yog dab tsi?

A: Multiverse Computing yog lub tuam txhab quantum software raws li hauv Spain.

Q: Lub hom phiaj ntawm kev sib koom tes ntawm Multiverse Computing, OQC, thiab Moody's Analytics yog dab tsi?

A: Kev sib koom tes yog siv cov cuab yeej siv quantum los txhim kho kev ntsuas kev pheej hmoo dej nyab thiab tsim cov qauv kev kwv yees kom raug.

Q: Cov kev sib tw dab tsi muaj cov qauv kev ua qauv dej nyab tau ntsib?

A: Cov txheej txheem ib txwm muaj raug txwv los ntawm kev suav cov nqi ntawm kev khiav simulations hla thaj chaw loj hauv kev daws teeb meem siab.

Q: Yuav ua li cas quantum suav yuav siv rau hauv kev ntsuas kev nyab xeeb?

A: Quantum tshuab kev kawm (QML) yuav raug siv los tsim cov emulators los ua lwm txoj hauv kev rau cov qauv physics-raws li cov qauv, muaj peev xwm hloov pauv kev ntsuas kev nyab xeeb.

Q: Leej twg yuav yog thawj tus neeg siv khoom los kuaj qhov kev daws teeb meem?

A: UK Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Ib puag ncig, Khoom Noj, thiab Kev Ua Haujlwm Hauv Nroog yuav yog thawj tus neeg siv khoom, nrhiav kev hloov kho kom zoo dua rau huab cua huab cua uas tshwm sim los ntawm kev hloov pauv huab cua.