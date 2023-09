Parasite Controls Ant Behavior with Temperature Switch

Cov kws tshawb fawb ntawm University of Copenhagen tau tshawb pom tias lancet daim siab fluke, kab mob cab uas kis tus kab mob, muaj qhov tshwj xeeb "rau / tawm" uas hloov pauv tus cwj pwm ntawm nws tus tswv. Qhov hloov pauv yog qhib los ntawm qhov kub thiab txias, nrog cov kab mob cab tsuas yog tswj hwm tus ntsaum tus cwj pwm thaum kub qis. Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv phau ntawv journal Behavioral Ecology, ua rau pom kev sib raug zoo ntawm cov cab thiab lawv cov tswv.

Parasites uas tswj thiab tswj tus cwj pwm ntawm lawv cov tswv yog qhov paub zoo hauv qhov xwm txheej. Cordyceps, tsev neeg ntawm zombifying parasitic fungi, yog ib qho piv txwv tseem ceeb. Cov fungi no kis tau rau ntau hom kab, hloov lawv tus cwj pwm thiab thaum kawg ua rau lawv tus kheej yug me nyuam. Lub lancet daim siab fluke muaj peev xwm zoo sib xws los tswj hwm nws tus tswv, tab sis qhov kev tshawb fawb tshiab no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm qhov kub thiab txias hauv kev ua kom tus cwj pwm no.

Thaum daim siab flukes kis tus kab mob, feem ntau ntawm lawv nkaum hauv tus ntsaum lub plab, tiv thaiv los ntawm tshuaj ntsiav. Ib daim siab fluke txuas nws tus kheej mus rau tus ntsaum lub hlwb, yuam tus ntsaum kom clamp nws cov mandibles rau saum cov hniav ntawm cov nyom. Qhov no tso cov ntsaum nyob rau hauv ib txoj kev uas ua rau nws muaj feem yuav noj los ntawm grazing mammals. Cov tshuaj tiv thaiv kab mob dissolves nyob rau hauv tus tswv tsev tshiab txoj hnyuv, thiab lub siab flukes ua rau lawv txoj kev mus rau lub siab. Lub fluke txuas rau tus ntsaum lub hlwb txi nws tus kheej, pab rau lwm yam kab mob.

Cov kab mob uas tseem muaj sia nyob pub rau tus tswv tsev cov ntshav, ua neeg laus, thiab nteg qe. Cov qe no raug tso tawm hauv tus tswv tsev cov quav, uas tau noj los ntawm cov qwj. Cov qwj tom qab ntawd hnoos cov kab mob larval nrog rau cov hnoos qeev, nyiam cov ntsaum uas noj cov larvae, txuas ntxiv mus.

Cov kev tshawb fawb hauv chav sim dhau los los ntawm ib tus kws tshawb fawb, Brian Lund Fredensborg, tau pom tias cov kab mob muaj kab mob tsawg dua yuav tom nplooj ntoo hauv qhov kub thiab txias. Txhawm rau tshawb xyuas qhov no ntxiv, cov kws tshawb fawb tau pom cov kab mob kab mob hauv cov tsiaj qus thaum saib xyuas qhov kub thiab txias. Cov txiaj ntsig tau lees paub qhov kev tshawb pom hauv chav kuaj, qhia tias cov kab mob kab mob muaj feem ntau yuav txuas lawv tus kheej mus rau saum cov nyom nyom hauv qhov txias dua thiab tso lawv tom thaum kub nce.

Kev nkag siab yuav ua li cas cov kab mob parasites tswj hwm lawv cov tswv yog qhov tseem ceeb rau kev nkag siab txog biodiversity thiab kev sib raug zoo ntawm cov tsiaj. Qhov kev tshawb fawb no qhia txog qhov tseem ceeb ntawm qhov kub thiab txias hauv qhov ua rau muaj kev cuam tshuam zoo li no thiab muab kev nkag siab tshiab rau tus cwj pwm ntawm tus kab mob cab hauv lawv qhov chaw nyob.

Cov Ntsiab Lus:

- Lancet daim siab fluke: Ib kab kab mob cab uas kis tau rau ntau tus tswv, suav nrog qwj, ntsaum, thiab tsiaj tsiaj txhu.

- Parasitism: Ib qho kev sib raug zoo ntawm ob kab mob uas ib qho tau txais txiaj ntsig ntawm lwm tus.

- Behavioral Ecology: Ib phau ntawv xov xwm tshawb fawb uas luam tawm kev tshawb fawb txog tus cwj pwm ntawm cov tsiaj nyob rau hauv kev sib raug zoo nrog lawv ib puag ncig.

Source: University of Copenhagen