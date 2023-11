Qhov Hloov Pauv Hloov Pauv: Poj niam txiv neej Disparities hauv Science

By

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no luam tawm hauv PLOS Biology qhia tias thaum poj niam txiv neej tsis sib haum xeeb nyob hauv zej zog kev tshawb fawb, muaj cov cim qhia ntawm kev vam meej. Thawj coj los ntawm John Ioannidis ntawm Stanford University's Meta-Research Innovation Center, txoj kev tshawb fawb tau txheeb xyuas cov ntaub ntawv los ntawm Scopus database, suav nrog 5.8 lab tus kws sau ntawv thoob plaws txhua qhov kev qhuab qhia tshawb fawb.

Keeb kwm, cov txiv neej tau ua tus thawj coj ntawm kev tshawb fawb, nrog rau qhov tsis sib xws hauv kev sawv cev. Txawm li cas los xij, txoj kev tshawb nrhiav pom tias qhov sib txawv ntawm poj niam txiv neej yog nqaim, txawm tias maj mam. Ntawm txhua tus kws sau ntawv, cov txiv neej tseem muaj ntau dua cov poj niam los ntawm 1.88 npaug, tab sis daim duab no tau txo qis los ntawm 3.93 npaug rau cov neeg sau ua ntej xyoo 1992 mus rau 1.36 zaug rau cov neeg sau ntawv tom qab xyoo 2011.

Interestingly, qhov kev tshuaj ntsuam kuj tau tsom rau cov neeg sau ntawv sau npe saum toj kawg nkaus, uas sawv cev rau cov suab nrov tshaj plaws hauv lawv cov haujlwm. Ntawm cov pab pawg tshwj xeeb no, cov txiv neej txuas ntxiv tshaj cov poj niam los ntawm 3.21 npaug, qhov txo qis los ntawm 6.41 npaug rau cov kws sau ntawv laus mus rau 2.28 npaug rau cov uas pib tshaj tawm tom qab xyoo 2011.

Cov kev tshawb pom ntxiv qhia txog qhov sib txawv ntawm cov kev qhuab qhia kev tshawb fawb, nrog rau ntau theem ntawm kev sawv cev ntawm poj niam txiv neej ntawm cov kws sau ntawv saum toj kawg nkaus. Qhov tseeb, tsuas yog 18% ntawm kev tshawb fawb subfields nyob rau hauv pab pawg neeg hluas tshaj plaws ntawm cov kws sau ntawv pom tau hais tias muaj vaj huam sib luag los yog ntau dua sawv cev ntawm cov poj niam raws li cov kws sau ntawv saum toj kawg nkaus.

Txoj kev tshawb no kuj tau tshuaj xyuas qhov tsis sib xws ntawm poj niam txiv neej nyob rau hauv cov teb chaws tau nyiaj tau los siab piv rau lwm lub tebchaws. Txawm hais tias poj niam txiv neej tsis sib haum xeeb tau txo qis thaum lub sij hawm hauv ob pawg, lub teb chaws sab nraud ntawm cov teb chaws tau nyiaj ntau tau pom tias muaj kev txhim kho me ntsis ntawm cov poj niam txiv neej tsis sib xws ntawm cov kws sau ntawv saum toj kawg nkaus.

Tsis tas li ntawd, kev soj ntsuam ze dua tau qhia tias thaum cov poj niam ua ib feem tseem ceeb ntawm pab pawg neeg yau tshaj plaws ntawm cov kws sau ntawv, lawv txoj kev vam meej mus rau tag nrho cov xibfwb tseem tsis tshua muaj. Qhov no qhia txog qhov xav tau kev txhim kho hauv kev txhawb nqa rau cov kws tshawb fawb txawj ntse, tsis hais poj niam txiv neej.

Hauv cov ntsiab lus, txoj kev tshawb no qhia txog kev nce qib hauv kev txo cov poj niam txiv neej tsis sib xws hauv kev sau ntawv tshawb fawb, tab sis lees paub tias chav tseem ceeb rau kev txhim kho tseem nyob. Kev siv zog los daws qhov tsis txaus ntseeg no yuav tsum tau txuas ntxiv txhawm rau txhawm rau tsim kom muaj kev sib koom ua ke ntau dua thiab muaj kev sib txig sib luag.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Scopus database yog dab tsi?



A: Cov ntaub ntawv Scopus yog qhov chaw khaws cia uas muaj cov ntaub ntawv los ntawm ntau yam kev tshawb fawb. Nws tau siv nyob rau hauv txoj kev tshawb no los soj ntsuam cov poj niam txiv neej muaj pes tsawg leeg ntawm cov kws sau ntawv.

Q: Yuav ua li cas yog tus poj niam txiv neej txiav txim siab rau cov neeg sau ntawv hauv txoj kev tshawb fawb?



A: Cov poj niam los txiv neej yog tus neeg raug xaiv los ntawm kev paub tseeb siv Scopus database, uas yuav vam khom rau ntau yam ntsuas xws li cov npe sau thiab koom nrog.

Q: Puas muaj qhov sib txawv ntawm cov teb chaws tau nyiaj ntau thiab lwm lub teb chaws hais txog poj niam txiv neej tsis sib xws?



A: Txoj kev tshawb nrhiav pom tias poj niam txiv neej tsis sib xws tau txo qis thaum lub sijhawm hauv ob lub tebchaws tau nyiaj tau los thiab lwm lub tebchaws. Txawm li cas los xij, lwm lub tebchaws tau pom tias muaj kev txhim kho me ntsis ntawm kev tsis sib haum xeeb ntawm poj niam txiv neej ntawm cov kws sau ntawv saum toj kawg nkaus.

Q: Txoj kev tshawb no qhia li cas txog kev loj hlob ntawm cov poj niam kws tshawb fawb?



A: Txoj kev tshawb no qhia tau hais tias thaum cov poj niam tau sawv cev zoo ntawm cov tub ntxhais hluas ntawm cov kws sau ntawv, lawv txoj kev vam meej mus rau tag nrho cov xibfwb tseem tsis tshua muaj. Qhov no qhia tau hais tias yuav tsum tau txhim kho txoj hauv kev txhawb nqa rau cov kws tshawb fawb txawj ntse, tsis hais poj niam txiv neej.