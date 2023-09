Qhov cuam tshuam ntawm Lub Nroog Suab nrov ntawm Pied Tamarin Monkeys thiab Lawv Kev Sib Txuas Lus

Ib txoj kev tshawb fawb tsis ntev los no ua los ntawm cov kws tshawb fawb los ntawm Universidade Federal ua Amazonas thiab Anglia Ruskin University (ARU) tau qhia tias yuav ua li cas thiaj li muaj kev phom sij txaus ntshai pied tamari liab hloov lawv cov txheej txheem kev sib txuas lus teb rau tib neeg lub suab nrov. Cov liab no, ib txwm nyob rau thaj chaw me me hauv nruab nrab Brazil, feem ntau vam khom lub suab hu thiab cov cim tsw qab los sib txuas lus tab sis tam sim no tau ntsib nrog kev sib tw ntawm kev hloov mus rau hauv nroog ib puag ncig.

Pab pawg tshawb fawb tau soj ntsuam txog cuaj pawg ntawm cov tsiaj qus pied tamaris, taug qab lawv tus cwj pwm rau lub sijhawm 10 hnub. Lub hauv paus tseem ceeb ntawm tib neeg tsim lub suab nrov hauv lawv qhov chaw nyob yog txoj kev tsheb, tab sis cov suab nrov los ntawm lub dav hlau, cov neeg tuaj xyuas chaw ua si, thiab kev ua tub rog tseem ua rau muaj suab nrov tag nrho.

Txoj kev tshawb nrhiav pom muaj kev sib raug zoo ntawm kev nce hauv nroog suab nrov thiab qhov zaus ntawm cov ntxhiab tsw ntawm cov liab. Raws li lawv lub suab kev sib txuas lus raug cuam tshuam los ntawm lub suab nrov, cov liab tau tso siab ntau dua ntawm cov cim tsw qab los qhia cov lus.

Pied tamarins siv cov cim cim sib txawv rau ntau lub hom phiaj, suav nrog cov ntaub ntawv keeb kwm thiab kev ua me nyuam. Qhov kev hloov pauv hloov pauv no tso cai rau lawv sib txuas lus nyob rau lub sijhawm ntev. Txawm li cas los xij, nws yuav tsis zoo li kev hu xov tooj, tshwj xeeb tshaj yog vim lawv qhov chaw nyob tau tawg vim kev loj hlob hauv nroog.

Dr. Jacob Dunn, Associate Professor in Evolutionary Biology ntawm ARU, tau hais tias tib neeg kev ua ub no tau hloov pauv cov toj roob hauv pes acoustic uas ntau hom tau hloov pauv thaum pib. Qhov nce hauv cov ntxhiab tsw ntawm cov pied tamaris yog xav tias yuav hloov tau yooj yim rau cov kev hloov pauv hauv lawv ib puag ncig.

Qhov kev tshawb fawb no ua rau pom kev hloov pauv ntawm tus cwj pwm ntawm cov tsiaj nyob hauv nroog ib puag ncig thiab qhia txog cov teeb meem uas muaj feem cuam tshuam los ntawm cov tsiaj muaj kev phom sij zoo li pied tamari. Cov kev tshawb fawb ntxiv yog tsim nyog kom nkag siab tias lub suab nrov hauv nroog cuam tshuam li cas rau lwm yam ntawm lawv tus cwj pwm thiab kev ciaj sia tag nrho.

