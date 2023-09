Muaj peev xwm tshiab Alzheimer's Drug txo cov mob hlwb thiab txhim kho kev nco

Cov kws tshawb fawb los ntawm Lub Tsev Haujlwm Picower rau Kev Kawm thiab Kev Nco ntawm MIT tau ua tiav qhov tseem ceeb hauv kev kho mob Alzheimer's kab mob los ntawm kev tsim cov tshuaj uas txo cov mob hauv lub hlwb thiab txhim kho kev nco. Cov tshuaj, hu ua A11, lub hom phiaj ntawm kev hloov pauv caj ces hu ua PU.1, uas yog lub luag haujlwm rau kev nthuav tawm ntau dhau ntawm cov noob caj ces hauv lub hlwb lub cev tiv thaiv kab mob thaum lub sijhawm Alzheimer's disease. A11 suppresses PU.1 kev ua haujlwm los ntawm kev nrhiav cov proteins uas txwv tsis pub qhia cov noob caj ces.

Kev mob plab yog ib feem tseem ceeb ntawm Alzheimer's kab mob pathology, thiab nrhiav kev kho kom zoo tau ua pov thawj nyuaj. Los ntawm kev ntsuam xyuas ua ntej ntawm tib neeg cov kab lis kev cai ntawm tes thiab Alzheimer tus qauv nas, cov kws tshawb fawb pom tias A11 txo qhov mob ntawm tib neeg microglia-zoo li hlwb thiab ntau tus nas qauv ntawm Alzheimer's kab mob. Nws kuj tseem txhim kho kev txawj ntse hauv nas.

Cov kws tshawb fawb tau piv cov noob qhia hauv cov qauv hlwb postmortem los ntawm Alzheimer's cov neeg mob thiab tsis yog Alzheimer's tswj. Lawv tau tshawb pom tias Alzheimer qhov tshwm sim hauv kev hloov pauv loj hauv microglial gene qhia, thiab qhov nce hauv PU.1 khi rau cov hom phiaj inflammatory gene yog ib feem tseem ceeb ntawm cov kev hloov no. Kev txo qis PU.1 kev ua haujlwm hauv tus qauv nas ntawm Alzheimer txo qis kev mob thiab neurodegeneration.

Pab pawg tau tshuaj xyuas ntau dua 58,000 cov khoom me me kom pom cov khoom sib txuas uas tuaj yeem txo qhov mob thiab Alzheimer's-txog cov noob tswj los ntawm PU.1. A11 yog qhov muaj zog tshaj plaws ntawm 11 tus neeg sib tw zaum kawg. Hauv kev sim ua rau tib neeg microglia zoo li cov hlwb, AXNUMX txo qhov kev qhia thiab tso tawm ntawm cov cytokines inflammatory thiab tiv thaiv microglia los ntawm overreacting rau inflammatory cues.

Kev tshawb fawb ntxiv yog xav tau los tsim thiab sim A11 raws li kev kho mob Alzheimer's disease. Cov tshuaj cog lus no tuaj yeem pab txhawb kev txhim kho cov kev kho mob zoo dua rau qhov kev puas siab puas ntsws neurodegenerative.

Qhov chaw:

– Alzheimer's Disease Definition: Alzheimer's disease yog ib yam kab mob uas tawm tsam lub hlwb, ua rau muaj kev puas hlwb poob qis uas ua rau lub sij hawm tsis zoo. Nws yog hom dementia ntau tshaj plaws thiab suav txog 60 txog 80 feem pua ​​​​ntawm cov neeg mob dementia. Tsis muaj kev kho mob tam sim no rau Alzheimer's disease, tab sis muaj cov tshuaj uas tuaj yeem pab txo cov tsos mob.

- MIT Cov Lus Txhais: MIT yog ib lub ntsiab lus rau Massachusetts Institute of Technology. Nws yog ib lub tsev kawm ntawv tshawb fawb ntiag tug muaj koob npe nyob hauv Cambridge, Massachusetts uas tau tsim muaj nyob rau hauv 1861. Nws tau muab faib ua tsib Lub Tsev Kawm Ntawv: architecture, engineering, humanities, arts and social sciences, management, and science. MIT qhov cuam tshuam suav nrog ntau yam kev tshawb fawb thiab kev ua haujlwm thev naus laus zis. Nws lub hom phiaj yog txhawm rau nrhiav kev paub txog qhov xwm txheej thiab kev coj cwj pwm ntawm kev ua neej nyob thiab siv cov kev paub ntawd los txhim kho kev noj qab haus huv, ua kom lub neej ntev, thiab txo kev mob thiab kev tsis taus.

- Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Tebchaws: Lub Tsev Haujlwm Saib Xyuas Kev Noj Qab Haus Huv Hauv Tebchaws (NIH) yog lub koomhaum tseem ceeb ntawm tsoomfwv Meskas lub luag haujlwm rau kev tshawb fawb txog biomedical thiab kev noj qab haus huv rau pej xeem. Nws ua nws tus kheej kev tshawb fawb los ntawm nws qhov Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb (IRP) thiab muab nyiaj tshawb fawb txog biomedical tseem ceeb rau cov chaw tshawb fawb tsis yog NIH los ntawm nws qhov Kev Tshawb Fawb Txog Kev Tshawb Fawb. Nws lub hom phiaj yog txhawm rau nrhiav kev paub txog qhov xwm txheej thiab kev coj cwj pwm ntawm kev ua neej nyob thiab siv cov kev paub ntawd los txhim kho kev noj qab haus huv, ua kom lub neej ntev, thiab txo kev mob thiab kev tsis taus.