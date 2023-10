Ib Txoj Cai Tshiab Universal ntawm Nature: Evolution siv rau tag nrho cov txheej txheem nyuaj

Ib pab neeg ntawm cov kws tshawb fawb thiab cov kws tshawb fawb tau qhia txog lub tswv yim tseem ceeb uas lawv hu ua "txoj cai uas ploj lawm." Lawv sib cav hais tias evolution tsis txwv rau kev lom neeg lub neej tab sis yog ib qho tseem ceeb txheej txheem uas siv rau tag nrho cov complex systems nyob rau hauv lub ntiaj teb no, los ntawm celestial lub cev mus rau atomic lug. Pab neeg no tau tshaj tawm "Txoj Cai Ntxiv Cov Ntaub Ntawv Ua Haujlwm," uas hais tias txhua qhov system, nyob lossis tsis muaj sia nyob, yuav hloov pauv yog tias cov kev teeb tsa sib txawv tau xaiv raws li kev ua haujlwm.

Cov kws tshawb fawb txheeb xyuas peb lub ntsiab lus ntawm cov txheej txheem hloov pauv: ntau yam ntawm cov khoom, ntau hom kev npaj, thiab kev xaiv rau kev ua haujlwm. Lawv hais tias cov yam ntxwv no muaj rau cov txheej txheem hloov zuj zus mus thoob plaws ntau qhov chaw.

Tus yuam sij rau txoj cai thoob ntiaj teb no yog nyob rau hauv lub tswvyim ntawm "kev xaiv rau kev ua haujlwm." Cov kws tshawb fawb nthuav dav raws li Darwin txoj kev xav ntawm kev xaiv ntuj, categorizing muaj nuj nqi rau peb hom: stability, dynamic persistence, thiab novelty. Kev ua haujlwm tsis txwv rau kev muaj sia nyob, tab sis suav nrog cov yam ntxwv uas ua rau lub cev muaj sia nyob tsis tu ncua, muaj ntau haiv neeg, thiab nyuaj.

Txoj kev tshawb no qhia txog qhov kev xav no nrog cov piv txwv los ntawm ob qho tib si lom neeg thiab tsis yog tsiaj txhu. Nws qhia txog cov kev hloov pauv hloov pauv ntawm lub neej hauv ntiaj teb, los ntawm qhov tshwm sim ntawm photosynthesis mus rau txoj kev loj hlob ntawm kev coj cwj pwm nyuaj. Txawm li cas los xij, lub tswv yim ntawm evolution txuas ntxiv dhau lub neej organic. Lub nceeg vaj ntxhia, piv txwv li, nthuav tawm nws tus kheej txoj hauv kev hloov pauv, qhov yooj yim ntxhia teeb tsa tau ua rau muaj qhov nyuaj zuj zus ntxiv mus.

Tsis tas li ntawd, cov hnub qub lawv tus kheej sawv cev rau qhov kev xav tsis thoob los ntawm kev tsim cov ntsiab lus hnyav dua, ua rau lub ntiaj teb muaj ntau yam tshuaj lom neeg thiab kev nyuaj.

Cov kev tshawb fawb qhia tias Darwinian evolution yog ib qho tshwj xeeb hauv qhov kev tshwm sim dav dav. Nws qhia tias cov hauv paus ntsiab lus tsav kev sib txawv ntawm lub neej hauv ntiaj teb kuj tseem siv tau rau cov tshuab tsis muaj tsiaj.

Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv Proceedings of National Academy of Sciences, yog kev sib koom tes nrog cov kws tshawb fawb los ntawm ntau yam kev qhuab qhia. Los ntawm kev lees paub lub ntiaj teb kev nyiam ntawm cov txheej txheem nyuaj los tsim cov tshiab, kev ruaj ntseg, thiab kev ua haujlwm tsis tu ncua, qhov kev tshawb fawb no rov txhais peb txoj kev nkag siab txog kev hloov pauv raws li tus yam ntxwv ntawm peb lub ntiaj teb puas tau hloov zuj zus.

