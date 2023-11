New Discovery: Unveiling the Hidden Depths of the Atlantic Ocean

Cov kws tshawb fawb tau ua qhov kev tshawb pom tseem ceeb uas tau nthuav tawm qhov tsis meej ntawm Dej Hiav Txwv Atlantic. Lawv tau ntog rau ntawm cov dej loj, ncab ntawm qhov kawg ntawm Brazil mus rau Gulf of Guinea, ze rau West Africa. Enigmatically hu ua Atlantic Equatorial Dej, lub cev colossal ntawm cov dej no tseem tsis tau paub txog txog tam sim no. Qhov kev tshawb pom tshiab no muab qhov kev xav tshiab ntawm Atlantic cov ntsiab lus, nyuaj cov kev xav yav dhau los.

Tsis zoo li Pacific thiab Indian dej hiav txwv, qhov twg cov dej sib tov nyob rau hauv txoj kab nruab nrab, qhov muaj xws li tshwm sim nyob rau hauv Atlantic tau eluded zaum mus txog rau tam sim no. Qhov kev tshwm sim no ua rau muaj kev rov ntsuam xyuas dua ntawm qhov sib txawv ntawm txoj kab nruab nrab ntawm txoj kab nruab nrab thiab kev sib xyaw ua ke hauv tag nrho peb lub hiav txwv. Viktor Zhurbas, physicist thiab oceanologist ntawm lub Shirshov lub koom haum ntawm dej hiav txwv nyob rau hauv Moscow, qhia nws txaus siab rau qhov kev tshawb pom no. Nws tau piav qhia tias "Cov dej tshiab uas tau txheeb xyuas tau tso cai rau peb ua tiav (lossis tsawg kawg piav qhia meej dua) cov qauv ntawm cov dej hauv ntiaj teb dej hiav txwv," nws piav qhia.

Yuav kom nkag siab qhov tseem ceeb ntawm qhov kev tshawb pom no, nws yog ib qho tseem ceeb kom nkag siab txog qhov complex ntawm dej hiav txwv dej. Nyob deb ntawm qhov tsis sib xws, dej hiav txwv yog qhov sib txawv ntawm cov kab sib txuas sib txuas thiab cov txheej txheem perpetually cuam tshuam los ntawm cov dej ntws, eddies, thiab kev hloov pauv hauv qhov kub thiab txias. Cov dej loj sawv cev rau cov khoom sib txawv ntawm qhov kev sib txuam no, txhua tus muaj nws qhov chaw nyob, keeb kwm tsim, thiab lub cev muaj zog xws li qhov ntom ntom thiab yaj isotopes.

Txhawm rau txheeb xyuas cov dej loj no, cov kws tshawb fawb txog dej hiav txwv tshuaj xyuas qhov kev sib raug zoo ntawm qhov kub thiab txias, uas txiav txim siab qhov ntom ntom ntawm cov dej hiav txwv. Kev tshawb pom ntawm cov dej equatorial nyob rau hauv Pacific thiab Indian dej hiav txwv hnub rov qab mus rau 1942 thaum cov kws tshawb fawb thawj zaug tsim ib daim ntawv ntsuas kub-salinity. Cov dej no, tshwj xeeb los ntawm qhov kub thiab txias nkhaus, yog qhov txawv ntawm cov dej nyob ib puag ncig. Txawm li cas los xij, tsis muaj tus qauv sib txawv no tau pom nyob hauv Atlantic kom txog rau thaum kev tawg tsis ntev los no.

Kev tshawb pom ntawm Atlantic Equatorial Dej tau ua tiav los ntawm kev soj ntsuam xyuas cov ntaub ntawv sau los ntawm Argo program. Qhov kev pib thoob ntiaj teb no siv cov neeg hlau ntab uas ua rau lawv tus kheej nyob hauv dej hiav txwv thoob ntiaj teb. Txheeb xyuas cov ntaub ntawv sau los ntawm cov ntab no, cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas qhov ntsuas kub-salinity nkhaus piv rau North thiab South Atlantic Central dej. Qhov nkhaus uas tsis tau pom dua yav dhau los qhia txog qhov muaj nyob ntawm Atlantic Equatorial Dej.

Cov dej hiav txwv tshiab tau cog lus rau kev nkag siab tob txog cov txheej txheem dej hiav txwv sib xyaw, uas ua lub luag haujlwm tseem ceeb hauv kev thauj cov cua sov, oxygen, thiab cov as-ham thoob plaws ntiaj teb. Qhov kev tshwm sim no ua ib qho kev ceeb toom tias tseem tshuav ntau heev los tshawb nrhiav thiab rhuav tshem hauv peb cov dej hiav txwv loj thiab sib txawv.

Cov Lus Nquag Nug (FAQ)

Q: Puas yog Atlantic Equatorial Dej nrhiav tau?

A: Cov kws tshawb fawb tau tshawb pom qhov muaj dej ntawm Atlantic Equatorial los ntawm kev txheeb xyuas cov ntaub ntawv sau los ntawm Argo program, lub network ntawm cov neeg hlau ntab uas saib xyuas lub ntiaj teb dej hiav txwv.

Q: Dab tsi yog qhov sib txawv ntawm cov dej loj?

A: Cov dej loj yog cov dej sib txawv ntawm cov dej hauv dej hiav txwv uas muaj cov khoom tshwj xeeb ntawm lub cev, tsim keeb kwm, thiab thaj chaw thaj chaw.

Q: Dab tsi tuaj yeem nrhiav pom ntawm Atlantic Equatorial Dej pab cov kws tshawb fawb nkag siab?

A: Cov dej tshiab no muab kev nkag siab txog cov txheej txheem sib xyaw ua ke ntawm dej hiav txwv, suav nrog nws lub luag haujlwm hauv kev thauj mus los ntawm tshav kub, khoom noj khoom haus, thiab oxygen thoob plaws ntiaj teb.