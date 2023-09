Sand Defying Gravity: Ib Qhov Phenomenon Uas Sib Tw Cov Lus Cog Tseg

By

Cov kws tshawb fawb ntawm Lehigh University tau ua qhov kev tshawb pom zoo tshaj plaws uas tawm tsam kev txawj ntse: xuab zeb ntws nce toj. Qhov tshwm sim tsis tau muaj dua los ua rau muaj kev sib tw yav dhau los muaj kev ntseeg txog cov ntaub ntawv granular thiab qhib txoj hauv kev tshiab rau kev tshawb fawb tshawb fawb.

Txoj kev tshawb no, luam tawm nyob rau hauv lub koob npe nrov phau ntawv journal Nature Communications, tso lub teeb ntawm ib tug spectacle uas defies piav. James Gilchrist, tus xibfwb ntawm Chemical thiab Biomolecular Engineering ntawm Lehigh's PC Rossin College of Engineering thiab Applied Science, thiab yog ib tus kws sau ntawv, tau qhia nws txoj kev xav tsis thoob, hais tias, "Tom qab siv qhov sib npaug uas piav qhia txog kev ntws ntawm cov ntaub ntawv granular, peb tau ua. muaj peev xwm ua kom pom tseeb tias cov khoom no tau txav mus los zoo li cov khoom siv granular, tshwj tsis yog lawv tau ntws nce toj. "

Cov ntaub ntawv granular, xws li xuab zeb, tau ntev tau raug tshuaj xyuas vim yog lawv tus cwj pwm txawv. Lawv muaj ob qho tib si zoo li thiab cov dej zoo li cov khoom, ua rau lawv cov dynamics complex thiab nyuaj to taub. Hauv txoj kev tshawb no, cov kws tshawb fawb tau tsom mus rau kev tshuaj xyuas tus cwj pwm ntawm cov xuab zeb uas ntws hauv qhov chaw tswj hwm.

Los ntawm kev sim ua kom zoo thiab ua qauv lej, cov kws tshawb fawb tau pom cov xuab zeb tawm tsam tawm tsam lub ntiajteb txawj nqus, ib qho kev tshawb pom txawv txawv uas cuam tshuam rau peb cov kev nkag siab ib txwm muaj ntawm cov khoom siv granular coj li cas. Qhov kev tshawb pom no qhia tias tej zaum yuav muaj ntau dua rau granular dynamics dua li yav dhau los xav.

Qhov cuam tshuam ntawm qhov kev tshawb fawb no yog nyob deb, kov cov teb tshaj li engineering thiab cov khoom siv science. Nkag siab txog cov txheej txheem hauv qab no tuaj yeem cuam tshuam rau ntau yam kev lag luam, xws li kev tsim kho, kev ua liaj ua teb, thiab tshuaj. Tsis tas li ntawd, nws tuaj yeem txhawb nqa txoj hauv kev tshiab rau kev thauj mus los thiab kev lag luam.

Qhov kev tshawb pom ntawm cov xuab zeb ntws nce toj uncovers tag nrho thaj chaw tshiab ntawm kev tshawb fawb tshawb fawb. Raws li cov kws tshawb fawb khawb tob rau hauv thaj chaw uas tsis tau teev tseg no, peb tuaj yeem cia siab tias yuav muaj kev cuam tshuam ntxiv uas yuav tawm tsam peb cov kev paub uas twb muaj lawm thiab tsav kev tsim kho tshiab hauv ntau yam kev qhuab qhia.

Qhov chaw:

- Lehigh University nqe lus

- Cov ntaub ntawv tshawb fawb Nature Communications