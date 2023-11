Ib Glimpse rau Ganymede's Oceanic Secrets: Juno qhov kev tshawb pom tseeb

NASA's Juno spacecraft tau ua ib qho kev tshawb pom nyob rau hauv Ganymede, Jupiter lub hli loj tshaj plaws, ua rau pom qhov pom ntawm qhov kev xav zais zais hauv qab nws cov dej khov sab nrauv. Siv cov ntaub ntawv los ntawm Jovian InfraRed Auroral Mapper (JIRAM), cov kws tshawb fawb tau txheeb xyuas cov ntxhia ntsev thiab cov organic tebchaw ntawm Ganymede qhov chaw, ntxiv kev lees paub qhov muaj nyob hauv dej hiav txwv loj.

Cov kev soj ntsuam yav dhau los los ntawm lwm lub luag haujlwm NASA thiab European Southern Observatory's Very Large Telescope (VLT) hinted ntawm lub xub ntiag ntawm ntsev thiab organics, tab sis tsis muaj qhov tsim nyog daws teeb meem rau kev txiav txim siab. Txawm li cas los xij, thaum lub sijhawm nws nyob ze rau lub Rau Hli 2021, Juno's JIRAM ntsuas tau ntes cov duab infrared thiab spectra ntawm lub hli nto nrog qhov tsis tau pom dua.

Cov ntaub ntawv daws teeb meem siab tau txais thaum lub sijhawm ntsib no tau qhia txog cov yam ntxwv tshwj xeeb ntawm ntau yam khoom tsis yog dej khov. Hydrated sodium chloride, ammonium chloride, sodium bicarbonate, thiab muaj peev xwm aliphatic aldehydes yog cov tseem ceeb tebchaw kuaj pom. Cov kev tshawb pom no muab cov kev nkag siab zoo rau Ganymede cov ntsiab lus thiab muab cov lus qhia tantalizing txog nws keeb kwm geological.

"Peb pom cov ntsev ntau tshaj plaws thiab cov organics nyob rau hauv qhov tsaus ntuj thiab ci ntsa iab ntawm latitudes tiv thaiv los ntawm cov hlau nplaum. Qhov no qhia tau hais tias peb tab tom pom cov seem ntawm cov dej hiav txwv tob tob uas tau mus txog qhov chaw ntawm lub ntiaj teb khov no, "said Scott Bolton, Juno tus thawj kws tshawb fawb los ntawm Southwest Research Institute hauv San Antonio.

Qhov kev tshawb pom no tsis yog txhim kho peb txoj kev nkag siab ntawm Ganymede txoj kev chemistry tab sis kuj ntxiv rau lub cev loj hlob ntawm cov pov thawj txhawb nqa lub neej ntawm cov dej hiav txwv subsurface nyob rau hauv lub hli dej khov thoob plaws hauv lub hnub ci. Europa, lwm lub hli Jovian, kuj ntseeg tau tias yuav muaj dej hiav txwv hauv qab nws cov dej khov thiab yog qhov tseem ceeb ntawm Juno qhov kev tshawb nrhiav.

Raws li Juno txuas ntxiv nws lub luag haujlwm, nws tab tom npaj rau kev ntsib yav tom ntej nrog Io, ib qho ntawm Jupiter lub hli ua kev zoo siab rau nws cov kev ua ub ua no hnyav heev. Teem sijhawm rau Lub Kaum Ob Hlis 30, qhov kev sib tw ze ze no yuav coj lub dav hlau nyob hauv qhov deb ntawm 932 mais (1,500 mais) ntawm Io qhov chaw tawg. Kev nkag siab tau txais los ntawm qhov kev sib ntsib no tau mob siab rau xav, vim tias lawv yuav ua rau peb nkag siab txog cov txheej txheem tsis hloov pauv hauv lub hnub ci.

