New Milestones Ua tiav ntawm Lub Caij Nplooj Ntoos Hlav 2023 Kev Sib Tham: Ua Kev Zoo Siab Pioneers ntawm Science thiab Art

Thaum lub caij nplooj zeeg 2023 Convocation tuav ntawm Place des Arts, kwv yees li 1,000 tus tub ntxhais kawm tau taug kev hla Salle Wilfrid-Pelletier theem kom tau txais lawv cov qib tau txais txiaj ntsig zoo. Lub Tsev Kawm Ntawv tau siv lub sijhawm no los lees paub cov tib neeg zoo rau lawv txoj kev koom tes zoo tshaj plaws rau kev tshawb fawb thiab kos duab.

Ib tug neeg zoo li no thaum sawv ntxov ua koob tsheej yog MiMi Aung, uas tau nthuav tawm nrog tus kws kho mob muaj koob npe ntawm Kev Tshawb Fawb, honoris causa. Aung, tus kws tshaj lij qhov chaw ua haujlwm, tau ua keeb kwm thaum ua haujlwm ntawm NASA's Jet Propulsion Laboratory (JPL). Nws tau coj cov kev tsim thiab kev vam meej ntawm lub dav hlau thawj zaug kom ua tiav lub zog thiab tswj kev ya mus rau lwm lub ntiaj teb. Lub dav hlau loj tshaj plaws hu ua "Ingenuity" tau tawm hauv qhov cua nyias ntawm Mars thiab tseem nyob hauv huab cua rau 39 vib nas this. Piv txwv li, thawj lub davhlau los ntawm Wright cov kwv tij hauv ntiaj teb tsuas yog 12 vib nas this. Aung lub ingenuity tau ua rau ntau tshaj 60 txoj haujlwm ua tiav rau "Ingenuity" ob peb xyoos dhau los. Kev nthuav dav nws lub qab ntug, Aung tsis ntev los no tau koom nrog Amazon's Project Kuiper ua tus thawj coj ntawm kev tswj hwm kev tswj hwm, qhov uas nws xav kom thoob ntiaj teb kev siv internet nkag los ntawm kev siv satellite network hauv lub ntiaj teb qis.

Nyob rau yav tav su Convocation ceremony, Lub Tsev Kawm Ntawv tau qhuas Robert Houle, tus kws kos duab thiab McGill kawm tiav, nrog rau lub npe hu ua Doctor of Laws, honoris causa. Houle txoj kev taug kev raws li ib tus neeg nyob hauv tsev kawm ntawv muaj txoj sia nyob ua rau nws nrhiav kev nplij siab thiab qhia nws tus kheej los ntawm kev pleev xim thiab kos duab. Tshaj li tsib lub xyoos dhau los, nws tau hloov zuj zus mus rau hauv ib qho ntawm cov tseem ceeb hauv cov duab Canadian niaj hnub. Houle tau mob siab rau nws lub neej los tawm tswv yim rau kev lees paub ntawm cov neeg ua yeeb yam hauv paus txawm thiab tsim kev coj noj coj ua hauv paus txawm nyob rau hauv kev kawm thiab kab lis kev cai. Qhov tseem ceeb, nws tau los ua thawj tus kws saib xyuas kev kos duab hauv keeb kwm yav dhau los ntawm Canadian Tsev khaws puav pheej ntawm Civilization thiab nws kuj yog thawj tus xibfwb ntawm Kev Tshawb Fawb Hauv Tebchaws hauv Ontario College of Art thiab Tsim. Houle qhov kev koom tes tshwj xeeb rau Canadian kos duab tau muab nws ntau yam qhuas, suav nrog Janet Braide Memorial Award rau Excellence hauv Canadian Art History, uas nws tau yeej ob zaug.

Lub caij nplooj zeeg 2023 Convocation ua kev zoo siab rau qhov ua tiav ntawm cov neeg zoo kawg li no uas tau thawb cov ciam teb ntawm kev tshawb fawb thiab kos duab. Lawv cov kev pab cuam muaj txiaj ntsig yuav ua rau cov neeg tiam tom ntej kom ncav cuag qhov siab tshiab thiab tsim cov cuab yeej cuab tam ntev ntawm lawv tus kheej.

FAQ

Honoris causa yog dab tsi?

Honoris causa yog ib lo lus Latin siv los qhia txog kev kawm tiav qib siab uas tau txais los ntawm lub tsev kawm ntawv lossis lub tsev kawm ntawv yam tsis muaj tus neeg tau txais kev kawm tiav cov kev kawm ib txwm muaj.

Leej twg yog MiMi Aung?

MiMi Aung yog tus kws tshaj lij chaw tsim khoom tsim kho qhov chaw uas tau coj kev tsim thiab kev ya davhlau thawj zaug, hu ua "Ingenuity," kom ua tiav lub zog thiab tswj kev ya mus rau lwm lub ntiaj teb.

Robert Houle yog leej twg?

Robert Houle yog tus kws kos duab, tus neeg nyob hauv tsev kawm ntawv muaj txoj sia nyob, thiab tus neeg tseem ceeb hauv kev kos duab Canadian niaj hnub. Nws paub txog nws txoj kev tawm tswv yim tsis txaus ntseeg rau cov neeg ua yeeb yam hauv paus txawm thiab kev coj noj coj ua hauv tsev kawm ntawv thiab kab lis kev cai.